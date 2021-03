Ostatnie kilkanaście miesięcy to wyjątkowy okres dla widzów TVP, którzy oczekiwali najbardziej komfortowego sposobu na oglądanie seriali Telewizji Polskiej w Internecie. Owszem, istnieje VOD TVP, ale serwis nie może pochwalić się tak dobrym zapleczem technicznym i przychylnością wśród użytkowników, co Netflix. Niechęć do kolejnych subskrypcji i dodatkowych opłat w Internecie powoduje, że głośne tytuły na Netfliksie cieszą się ogromną popularnością, co pokazała chociażby premiera wszystkich części Harry’ego Pottera oraz ich późniejsze zniknięcie z oferty.

Seriale TVP na Netflix to dobra i zła wiadomość