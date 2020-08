TVN ramówka jesień 2020 – nowości stacji

TVN nie rezygnuje z pomysłu przywracania na ekran znanych produkcji i postaci. Po powrocie „Odwróconych”, jednego z największych hitów stacji, nadszedł czas na kontynuację innego popularnego i lubianego tytułu „Usta, usta”. Serial wraca do ramówki po 9-letniej przerwie i oprócz absencji jednej z głównych bohaterek (unikam spoilerów dla tych, którzy nie mieli okazji zobaczyć wcześniejszych sezonów) na ekranie pojawią się wszystkie najważniejsze postacie.

Wracają „Usta, usta” z 4. sezonem i „BrzydUla” z 3. sezonem

To oznacza, że do swoich ról powrócą Paweł Wilczak (Adam), Sonia Bohosiewicz (Iza), Wojciech Mecwaldowski (Piotrek), Marcin Perchuć (Krzysztof) oraz Magdalena Popławska (Agnieszka). Wracamy do ich bohaterów 14 lat później, gdy Adam przeprowadza się z powrotem do Warszawy po pobycie w USA. Na miejscu Iza i Piotrek wciąż są ze sobą pomimo licznych wzlotów i upadków, zaś Agnieszka i Krzysztof utrzymują bliski kontakt już po rozwodzie.