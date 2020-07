Turystyczny bidet, nie mówcie że nie marzyliście…

Kickstarter to bardzo inspirujące miejsce, udowadniające jednoznacznie jak kreatywny jest nasz gatunek. Niektóre pomysły ogląda się z mieszanką podziwu i zażenowania, że ktoś zdołał wpaść na coś tak dziwacznego, a jednocześnie zaprojektować to tak dobrze, że nie jesteście już sami pewni, czy czasem to nie twórcy mają rację. Przeglądając internet, wpadłem na kolejny tego typu projekt. Turystyczny, przenośny, torebkowy... bidet.