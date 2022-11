Czy ktoś jeszcze pamięta Tumblr? Serwis, który u szczytu swojej popularności w 2013 roku, a więc prawie 10 lat temu, został wykupiony przez Yahoo za olbrzymią na tamte czasy kwotę 1.1 miliarda dolarów (co w porównaniu do kupna Twittera przez Muska wydaje się drobniakami). Jednak w 2018 popularność serwisu runęła, kiedy najpierw Apple wyrzuciło Tumblr z App Store ze względu na treści pornograficzne na stronie, a następnie - ze względu na ban na rzeczone treści od Tumblra odwrócili się sami użytkownicy. Przez ostatni 4 lata serwis był miejscem coraz bardziej opustoszałym, ponieważ także osoby, które nie publikowały takich treści skarżyły się, że banhammer działa jak chce, usuwając także normalne treści. Ludzie ci znaleźli miejsce na innych portalach społecznościowych, wartość Tumblr z 1,1 miliarda spadła do 3 milionów dolarów.

Teraz nowy zarząd odkręca decyzje sprzed 4 lat, ale dla Tumblra nie ma już szans

W poście skierowanym do społeczności władze Tumblra przedstawiły nowe regulacje, mówiąc "Dzisiaj robimy kolejny krok: witamy teraz szerszy zakres ekspresji, kreatywności i sztuki na Tumblrze, w tym treści przedstawiające ludzką postać (tak, w tym nagą ludzką postać)". Co to oznacza? Cóż, jeżeli nie odkręcenie bana sprzed lat, to z pewnością poluzowanie go w znacznym stopniu. Jeżeli jednak miałbym coś w tym temacie powiedzieć, to fakt, że "za późno" jest tu sporym niedopowiedzeniem. Po pierwsze - Tumblr stracił praktycznie całą społeczność, więc nie za bardzo jest już kogo taką wiadomością ucieszyć, a jeżeli już kogoś, to osoby, które właśnie w pornografii na Tumblr się specjalizują. Dane, które zebrał Euronews pokazują, że w 2018 pornografia stanowiła 0,1 proc. Ile stanowi teraz? Jestem przekonany, że pomimo bana jest to znacznie większa wartość, ze względu na to, że dużo zwykłych użytkowników opuściło portal.

Przywrócenie nagości nie sprawi, że użytkownicy wrócą, tylko że stosunek pornografii do czegokolwiek innego dodatkowo wzrośnie. I jestem przekonany, że nowe władze Tumblra doskonale zdają sobie z tego sprawę. Jednak jednocześnie jestem zdania, że podejmują tę decyzję świadomie. Tumblr potrzebuje użytkowników by przetrwać i jak widać, nowe władze chcą iść tą drogą by platforma odbiła się od dna na którym się znalazła. Naturalnie, Tumblr chce też wykorzystać fakt zamieszania na Twitterze, z którym przecież konkuruje jako platforma mikroblogowa. Co więcej, jak podają źródła, do pewnego stopnia się to udało, ponieważ dziś ponad 50 proc. aktywnych użytkowników to "Gen Z" a więc osoby, które mogą słabo pamiętać historię serwisu i dla których jest on po prostu alternatywą dla Facebooka czy wspomnianego Twittera.

Czy to jednak sprawi, że Tumblr podniesie się z martwych?

Źródło