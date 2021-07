Problemy z dostępnością układów potrwają do 2023 roku

Niestety to dotyczy tylko starszych procesów produkcyjnych. Najnowsze procesy litografii EUV nadal będą mocno ograniczone, głównie przez brak możliwości szybkiej rozbudowy. Wszystko obecnie zależy od firmy ASML, która dostarcza kluczowe urządzenia i nie ma możliwości zwiększenia produkcji, a lista zamówień ciągle rośnie. Dlatego w przypadku procesorów dla smartfonów i komputerów czy układów graficznych na poprawę sytuacji można liczyć dopiero w 2023 roku. Tylko TSMC planuje w tym czasie wydać ponad 100 mld USD na inwestycje, w tym otwarcie nowych fabryk w USA i Japonii.

Popyt nadal jest ogromny, przychody TSMC w 2. kwartale 2021 roku wzrosły o 20% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły ponad 13 mld USD. Z drugiej strony Intel, który chce zacząć produkować chipy dla innych firm, nie tylko na własne potrzeby, rozważa podobno zakup Global Foundries za 30 mld USD. Gdyby do tego przejęcia doszło, byłaby to największa inwestycja w historii Intela. Firma planuje wydać też w najbliższym czasie 20 mld USD na budowę nowych fabryk w Arizonie, więc skala inwestycji jest ogromna. Miejmy nadzieje, że wkrótce przyniesie to spodziewane efekty.