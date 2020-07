Trzymajcie kapelusze i wyjmujcie popcorn! Ameryka bije się z Chinami o Huawei…w Polsce

Powiem Wam szczerze, że nigdy nie rozumiałem jak to się dzieje, że poważni politycy (wiem, że dla niektórych to oksymoron) potrafią kłócić się wpisami na Facebooku albo Twitterze. Naprawdę nie ogarniam tego. Z kolei śmiesznie i ciekawie robi się, kiedy to politycy innych państwa wyciągają swoje brudy publicznie i to w Polsce i po polsku.

Tak oto dochodzimy do wojny amerykańsko – chińskiej na polskim Twitterze. To dopiero jazda. A co jest tego powodem? Tak tak…Huawei. No to jedziemy.

Huawei to prywatna firma

Pan Liu Guanyuan, który pełni rolę ambasadora Chin w Polsce w ostatnich dniach napisał kilka ciekawych tweetów.

Jestem zdumiony maniakalnym oczernianiem chińskich przedsiębiorstw i celowym wypaczaniem znaczenia chińskiego prawa krajowego przez amerykańską dyplomatkę wysokiego szczebla. @USAmbPoland — Liu Guangyuan (@AmbLiuGuangYuan) July 15, 2020

Uderza w nich bezpośrednio zarówno w Amerykę i jej działania przeciw firmie Huawei jak i amerykańską ambasadorkę, Panią Georgette Mosbacher.

Chińska technologia 5G jest niedroga ze względu na pełną konkurencję na rynku. Jest bardziej zaawansowana, bo jesteśmy bardziej oddani pracy. Jeśli sieć wydaje się być zbyt bezpieczna, co uniemożliwia jej monitorowanie przez USA, to tak właśnie jest. — Liu Guangyuan (@AmbLiuGuangYuan) July 14, 2020

To ciekawe, że tego typu argumenty i dyskusje wyciągane są w Polsce. Nie żebym uważał nasz kraj za zacofaną dziurę, ale jaki to ma sens? Jesteśmy neutralnym gruntem czy może obie strony zabiegają o nasze względy?

W przeciwieństwie do działań USA, Chiny nieustannie zachęcają chińskie firmy do przestrzegania międzynarodowych i lokalnych przepisów. Chiny nigdy nie wymagały i nigdy nie będą wymagać od żadnej firmy złamania lokalnego prawa. @USAmbPoland — Liu Guangyuan (@AmbLiuGuangYuan) July 15, 2020

Wydawać się może, że chińskim władzom zaczyna się ulewać i mają serdecznie dość agresywnego (na tle gospodarczym) zachowania Stanów Zjednoczonych. Zaczynają „strzelać” z każdej strony. Czyżby uważali, że Polska to ich kluczowy partner?

Ameryka to Ameryka, odpowiedź musi być

O ile tweety Pana Liu uważam za dość dziwne, ale stanowcze, wyważone, a równoczesnie stonowane, o tyle odpowiedź Pani Georgetty jest dla mnie typowo amerykańska. Szybka i z grubej rury. Czy celna? Na początku ciężko ocenić, ale ważne żeby było z przytupem.

Bez względu na obietnice Huawei, chińskie prawo wymaga tajnej współpracy z rządem, w tym udostępniania poufnych danych klientów. Znamy historię Huawei dotyczącą wspierania reżimów autorytarnych, nadzoru państwowego i kradzieży własności intelektualnej – nie warto ryzykować! https://t.co/i8HldGaxpM — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) July 15, 2020

Prawda, że robi się ciekawie? Podsumujmy tego jednego, krótkiego tweeta:

• Oskarżenie o przymus tajnej współpracy z rządem

współpracy z rządem • Oskarżenie o wspieranie reżimów autorytarnych

• Oskarżenie o wspieranie nadzoru obywateli

• Oskarżenie o kradzież własności intelektualnych

• Sugerowanie, że Huawei to kiepski wybór i niegodny zaufania dostawca

Tyle ciekawostek w zaledwie jednym wpisie. Strach się bać co to by to było, gdyby Pan Liu zaczął tą dyskusję na Facebooku, gdzie nie ma limitu znaków!

No powiem wam, że jest ciekawie, nic tylko wyjąć popcorn i czekać na rozwój wydarzeń.

Śmiesznie, ale jednak trochę smutno

Tak na koniec powiem wam, że niby się śmieje, niby piszę to z uśmiechem na twarzy, ale czy naprawdę polityka światowa zeszła już na ten poziom? Wyciąganie syfu, rzucanie oskarżeniami bez pokazania choćby grama dowodów, publiczne przepychanki w formie tweetów?

Wiem, że to nic nowego, ale jakoś mnie to boli dzisiaj wybitnie.

