Specyfikacja to zresztą jedna z największych zalet tego smartfona. Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8 GB RAM i 128 GB szybkiej pamięci UFS 3.0 na dane to świetna podstawa dla wydajnego smartfona na Androidzie. Jeśli dorzucimy do tego ekran AMOLED z odświeżaniem 90 Hz i system Oxygen OS, który tak naprawdę jest bardzo delikatną nakładką na czystego Androida, to dostajemy urządzenie, które w każdej sytuacji działa płynnie, nie zacina się i nie denerwuje dziwnymi akcjami z ubijaniem aplikacji w tle. Przez 3 miesiące nie miałem ani jednej sytuacji, w której OnePlus 7T by mnie zawiódł. Więc pod tym kątem to z pewnością nie jest średniak, a urządzenie porównywalne z flagowcami.

Co mnie wkurza w OnePlus 7T?

Żeby nie było jednak zbyt kolorowo, to trzeba wspomnieć o wadach. Największa bolączka tego smartfona to aparat. I o ile osobiście nie mam z nim większych problemów, to czasami widać jego braki, szczególnie na dużym ekranie i w słabych warunkach oświetleniowych. Nie jest jednak tak, że zdjęcia są bardzo słabe, to nadal jest bardzo przyzwoity aparat, wyraźnie lepszy niż to czym dysponował mój OnePlus 3, ale pewien niedosyt pozostaje.