Autenti to polski fintech oferujący platformę do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów. Celem inwestycji w tę platformę, oprócz oczywistych nadziei na zwrot z niej w przyszłości, jest stworzenie polskiego standardu zdalnego podpisywania i cyfrowego obiegu dokumentów.

Coś Wam to przypomina? Mnie również, to drugi przypadek w historii, kiedy konkurujące ze sobą na co dzień banki decydują się na wspólne przedsięwzięcie biznesowe. Pierwszy miał miejsce w 2013 roku, kiedy to 6 polskich banków podpisało porozumienie o stworzeniu polskiego standardu płatności mobilnych BLIK.

Teraz przyszedł czas na rewolucję w obiegu dokumentów w polskich bankach, które chcą całkowicie wyeliminować papier i konieczność podpisywania dokumentów. Mają na tym zyskać same banki, kontrahenci, my klienci oraz rzecz jasna środowisko. System bankowy wręcz obwarowany jest stosami papierów, a my zmuszani do podpisywania stosów dokumentów, nie tylko przy podpisywaniu umów czy braniu kredytów, ale i przy każdej ich zmianie. Teraz ma się to zmienić na dobre.

Krzysztof Bachta, Prezes Zarządu Alior Banku:

– Wspólna inwestycja trzech konkurencyjnych banków w fintech Autenti do doskonały przykład partnerstwa na styku technologii i finansów, dzięki któremu wybiegamy w przyszłość. Za kilka lat tego typu rozwiązania będą rynkowym standardem.

Dzięki elektronicznemu podpisowi i obiegowi dokumentów klienci Alior Banku zyskają wkrótce bardziej wygodny i szybszy dostęp do naszych produktów i usług, z dowolnego miejsca na świecie. To kolejna inwestycja z udziałem naszego funduszu corporate venture capital RBL_VC, która umożliwia nam wyjście naprzeciw cyfrowej rewolucji i tworzenie bankowości nowej generacji.