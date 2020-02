Trzeci sygnał, czyli przejmą Twoje radio

Pojazd uprzywilejowany korzysta z sygnałów dźwiękowych i świetlnych aby zaznaczyć swoją obecność na drodze. Niestety nie zawsze jest to wystarczające, szczególnie w gęstym miejskim ruchu, gdzie widoczność jest ograniczona. Zmorą są także kierowcy, którzy za bardzo nie orientują się co się wokół nich dzieje, a dodatkowo jeszcze głośno słuchają radia lub muzyki. W sytuacjach gdy każda minuta ma znaczenie i może zaważyć na ludzkim życiu jest to zjawisko bardzo niepożądane. Na szczęście są jednak narzędzia, które pozwalają informować kierowców w jeszcze jeden sposób o zbliżającym się pojeździe uprzywilejowanym.

W Sejmie powstał właśnie parlamentarny zespół ds. trzeciego sygnału, który będzie pracował nad przepisami pozwalającymi na wprowadzenie tego rozwiązania do powszechnego użytku. Tzw. trzeci sygnał to urządzenie radiowe, które ma zasięg około 200 metrów i wysyła komunikat na odbiorniki radiowe w pobliskich samochodach. Takie rozwiązanie używane jest między innymi w Szwecji, a ostatnio testowane było przez policjantów w Poznaniu, gdzie zebrało bardzo pozytywne oceny.

W założeniu wszyscy kierowcy będący w promieniu 200 metrów od pojazdu uprzywilejowanego usłyszą w swoich odbiornikach radiowych komunikat „Uwaga! Pojazd na sygnale. Proszę ułatwić przejazd”, a dodatkowo na wyświetlaczach ich systemów multimedialnych pojawi się podobny komunikat tekstowych (na bazie sytemu RDS). Co więcej taki komunikat zostanie wyemitowany niezależnie od tego jakiej stacji radiowej słuchamy, a w niektórych przypadkach nawet jak słuchamy muzyki z innego źródła, pod warunkiem, że nasz odbiornik wspiera funkcję TA.

Traffic Announcement to funkcja dostępna już od wielu lat, ale w Polsce praktycznie niewykorzystywana. Radio w samochodzie pozwala wykryć sygnał TA i przełączyć np. na konkretną stację radiową, która akurat podaje informacje o ruchu drogowym. Niestety trzeba najpierw tę opcję aktywować, a obawiam się, że nie jest to zbyt powszechne. Nie zmienia to jednak faktu, że trzeci sygnał z pewnością nie zaszkodzi.