Jako, że w redakcji odpowiedzialny jestem za szeroko pojęty sektor „mobile”, przez moje ręce przechodzi całkiem sporo wypuszczanych na rynek telefonów. Zanim zacznę testy zawsze zadaję sobie pytanie – czego grupa docelowa będzie wymagała od tego urządzenia, jakich informacje o nim będą dla nich przydatne i które jego cechy sprawią, że będą chcieli (bądź nie) wydać na niego swoje ciężko zarobione pieniądze. Jeżeli jest to smartfon gamingowy, pierwsze skrzypce będzie grała wydajność, jeżeli budżetowy – stosunek ceny do oferowanych możliwości, jeżeli flagowiec – to, czy wszystkie jego aspekty odpowiadają klasie sprzętu, do jakiej aspiruje. Zawsze jednak pojawiają się dylematy, czy zawrzeć ten czy tamten aspekt w recenzji i dodatkowo ją wydłużyć, czy też może go pominąć, by była łatwiejsza do przeczytania i nie „zaśmiecona” niepotrzebnymi informacjami. Zazwyczaj taki dylemat mam w przypadku jednego aspektu telefonu – aparatu.

Tryb PRO w aparacie musi być. Ale czy na pewno?

To, że aparaty w smartfonach mają możliwość ręcznego ustawienia takich elementów jak czas naświetlania, ISO czy balans bieli praktycznie przyjęliśmy już za pewnik. Ba, co i rusz wchodzą do tego trybu nowe funkcje. I dobrze – fotografia mobilna się rozwija i najlepiej świadczy o tym, fakt, że przez to padają takie ikony rynku jak np. Olympus. Wystarczy wejść na stronę Mobile Photo Awards by zobaczyć, co niektórzy potrafią zrobić z aparatem w smartfonie. Z aparatem, który (teoretycznie) każdy z nas ma w kieszeni. A jednak, odnoszę niepohamowane wrażenie, że jeżeli sięgamy po smartfona, by wykonać dane ujęcie, to nie patrzymy na to, czy dobrze ustawiliśmy balans bieli czy też czy dobrze dobrany został czas naświetlania. Kadrujemy, naciskamy wirtualny spust migawki, a resztę pozostawiamy oprogramowaniu telefonu, który w automacie sam dobierze odpowiednie parametry.