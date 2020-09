Darmowy dostęp do najpopularniejszej usługi streamingowej na świecie, to taki przedsionek dla płatnej wersji Spotify i aby zachęcić darmowych użytkowników do przejścia na premium, trzeba ich jakoś zachęcić funkcjami płatnymi. Czasem jednak może się okazać, że to ślepa uliczka.

Jane Manchun Wong, która dogrzebała się w Spotify do nowych, planowanych funkcji, zamieściła na Twitterze kilka zrzutów, które je zwiastują.

W płatnej wersji możemy bez ograniczeń pobierać utwory do pamięci w domu przez WiFi, by móc je odsłuchać w drodze do pracy czy szkoły bez zużywania transferu danych komórkowych. Spotify planuje właśnie taką opcję udostępnić darmowym użytkowników, ale z ograniczeniem do 30 minut dziennie.

Spotify is working on letting free users play offline for 30 minutes every day pic.twitter.com/q9Vn3tQOKD — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 5, 2020

To jest jakieś 10 piosenek i myślę, że to często wystarczy wielu użytkownikom i nie sądzę aby było to jakimś wabikiem dla darmowych użytkowników, a wręcz będzie zachętą, by przy darmowej wersji pozostać.