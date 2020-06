Trump pozbędzie się 30 tysięcy inżynierów z Doliny Krzemowej…aby ratować gospodarkę

Jak się już pewnie domyślasz, fakt wstrzymania programu wizowego (nawet tymczasowy) oznacza ogromny cios dla pracodawców. Oczywiście firmy te nie upadną, nie będzie to początek ich końca jednak to, że odczują one brak tych osób jest więcej niż pewne. Na ten fakt zwraca uwagę nawet Google. Przedstawiciele króla wyszukiwarek mówią wprost:

Imigranci nie tylko napędzali przełomy w zakresie technologii, otwierali biznesy i tworzyli nowe miejsca pracy. Oni również wzbogacili amerykańskie życie. Stały amerykański sukces zależy od firm, które mają dostęp do największych talentów z całego świata. Szczególnie teraz, potrzebujemy tych talentów, aby pomóc w odbudowaniu amerykańskiej gospodarki.

Giganci przemówili!

Nie trzeba było długo czekać na komentarze właścicieli poszczególnych firm. Sunda Pichai (CEO Google) jest „zawiedziony” decyzją Trumpa. Przedstawiciel Amazona stwierdził, że firma sprzeciwia się krótkowzrocznym akcjom obecnej administracji. Zwraca uwagę, że zabranianie wjazdu do kraju wysoko wykwalifikowanym specjalistą jest szkodliwe dla gospodarki, ponieważ może obniżyć konkurencyjność amerykańskich firm. Przedstawiciele Twittera twierdzą, że ta decyzja ogranicza różnorodność, która ma ogromne znaczenie dla gospodarki i naraża na szwank konkurencyjność amerykańskiej gospodarki na światowej arenie.

Osobiście w pełni się zgadzam i popieram stanowisko największych firm. Miałem okazję odwiedzić siedziby niektórych z nich osobiście i jestem przekonany, że decyzja Trumpa odciśnie na nich bardzo wyraźne i widoczne piętno. Jedyne co mnie pociesza to fakt, że wiele z zadań, które te osoby wykonują (ale nie wszystkie!) mogą wykonywać z dowolnego zakątka ziemi. Z oczywistych względów szefowie i przedstawiciele tych firm nie mogą mówić o tym głośno, bo to by osłabiło ich pozycję.

Z drugiej strony ogromna rzesza specjalistów z poza Stanów Zjednoczonych pracuje w laboratoriach czy fabrykach przy zadaniach, których z wielu względów nie da się wykonywać na odległość. Co z nimi? Mają zostać i zaryzykować? Mają szukać nowego pracodawcy? Zostaną przeniesieni do oddziałów w innych krajach z inną polityką wizową?