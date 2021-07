Donald Trump pozywa Facebooka, Google, Twittera oraz stojących na ich czele prezesów

Jeżeli myśleliście że po oddaniu gabinetu prezydenckiego Donald Trump da sobie spokój – to nic z tych rzeczy. Na początku maja informowaliśmy, że startuje on ze swoją stroną-blogiem, która w dość specyficzny sposób postanowiła podejść do bycia wszędzie. Wcześniej słyszeliśmy także o tym, że Donald Trump tworzy własną platformę społecznościową — ale nim ją zobaczymy prawdopodobnie, jeszcze chwilę poczekamy. Może to i lepiej — może uda się uniknąć błędów, które są zmorą wielu tworzonych na kolanie społecznościówek. Ale zanim to — Trump ma jeszcze jednego asa w rękawie. Postanowił pozwać technologicznych gigantów oraz ich CEO.