Microsoft nie umie przejąć firmy podanej mu na srebrnej tacy. Nie spodziewałem się takiego zakończenia

Bazy danych i zakupy spożywcze

TikTok ma zostać przejęte wspólnie przez Oracle i Walmart. Niestety nie ma jeszcze żadnych sensownych informacji na temat warunków umowy. Jedyne co dzisiaj wiemy to, że Donald Trump „pobłogosławił konceptowi tej transakcji” i że ma pewność, że bezpieczeństwo obywateli zostanie zagwarantowane w 100%.

Dodatkowo wszystko wskazuje na to, że zostanie utworzona nowa spółka o nazwie ByteDance Global, która będzie posiadać amerykański zarząd, amerykańskiego CEO oraz amerykańskiego specjalistę od spraw bezpieczeństwa. Zgodnie z szacunkami, efektem tej transakcji będzie utworzenie nawet 25 tysięcy nowych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych.

Równie ważne jest to, że ByteDance nie zostanie wycięte w pień. Zachowa część udziałów w nowej spółce, ale pod kilkoma warunkami. Zgodzili się na wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w kontekście danych amerykańskich obywateli. Dodatkowo Oracle uzyska pełen dostęp do tych informacji oraz – i to chyba kluczowe – prawo do wglądu i analizy kodu aplikacji TikTok.

Czy to koniec sagi?

Pozostaje jedno kluczowe pytanie. Czy to koniec całej tej historii? I tak i nie. Można pomyśleć, że TikTok wybrało optymalną dla siebie ofertę, a przynajmniej najmniej szkodliwą. Uważam tak ponieważ odrzucili firmę, która przez wszystkich była ustawione na pole position do ich przejęcia. Dodatkowo utrzymują część udziałów. Może i ich przychody w Ameryce zostaną przykręcone, ale przynajmniej ich nie stracą.

Jest tylko jedno „ale”. Donald Trump pobłogosławił temu związkowi, ale żeby wszystko udało się doprowadzić do końca to to samo musi zrobić rząd Chin, a nikt nie wie, czy oni mają na to ochotę.