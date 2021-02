Trening przed telewizorem, czyli najlepsze aplikacje fitness na Android TV

Bardzo dobre oceny zbiera aplikacja Gymondo: Fitness & Yoga, w której znajdziemy takie zajęcia, jak HIIT, taniec, masa ciała, pilates, joga, trening siłowy z ciężarkami i programy mobilności dla wszystkich poziomów sprawności. W katalogu są też ćwiczenia nastawione na krótki czas trwania, ale dużą intensywność, dzięki czemu użytkownicy mogą skorzystać z aplikacji pomiędzy swoimi obowiązkami. Dla niektórych równie istotne co treningi, są też plany odżywiania się i w Gymondo znajduje się ponad 1000 elastycznych i łatwych do naśladowania przepisów.

Yoga dla każdego we własnym zaciszu domowym

Męczący i efektywny trening to jednak nie jedyna metoda utrzymania dobrej formy psychofizycznej i coraz popularniejsza staje się dzięki temu yoga. Alternatywą dla zajęć grupowych może być aplikacja Keep Yoga, która zawiera ponad 10 planów na sesje wraz z 7 kursami medytacji, a także więcej niż 400 sesji zwanych asanami, które odnoszą się do pozycji przyjmowanych w trakcie praktyki jogi. Aplikacja pozwala wskazać, na jakim stopniu zaawansowania jesteśmy, by mogła dostosować ćwiczenia najbardziej odpowiadające naszym potrzebom. W Keep Yoga nie brakuje darmowych programów, ale jeśli aplikacja będzie Wam odpowiadać, to istnieje opcja zasubskrybowania pakietu premium, który odblokuje wszystkie możliwości usługi. Wszystkie zestawy ćwiczeń wykonujemy w czasie rzeczywistym z osobistym trenerem, którego wskazówki obserwujemy na ekranie telewizora lub nasłuchujemy mając zamknięte oczy.

Niezależnie od panujących na zewnątrz warunków, wachlarz ćwiczeń i treningów, którymi będziecie dysponować dzięki powyższym aplikacjom, pozwoli Wam zbudować formę i ją stale poprawiać. Nadszedł czas na przełamanie stereotypu o negatywnych skutkach spędzania większej ilości czasu przed telewizorem.

Materiał powstał we współpracy z marką Toshiba