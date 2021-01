TrendForce: Huawei wypadnie z czołówki. Zastąpi go firma o której nie słyszeliście

Rynek smartfonów w 2020 roku, jak wiele innych, zaciągnął hamulec ręczny. Jeżeli chodzi o wolumen produkcji, w ciągu ostatnich 12 miesięcy z taśmy zjechało 1,25 mld urządzeń. Niby dużo, ale jeżeli porównamy to do 2019 roku, zobaczymy, że mamy tu spadek wolumenowy o około 11 proc. Jaki będzie 2021 pod tym kątem – tego dokładnie nikt nie wie. Równie dobrze szczepionka na Covid może okazać się skuteczna i dzięki niej już niedługo powrócimy do „normalności”, bądź też wirus zmutuje i za rok będziemy dokładnie w tym samym miejscu co teraz. Osoby odpowiedzialne za przewidywania rynkowe są jednak dobrej myśli. Jedna z takich agencji, TrendForce, przewiduje, że w przyszłym roku rynek wzrośnie o 9 proc. w stosunku do stanu obecnego, czyli do 1,32 mld wyprodukowanych urządzeń. Jednak nie znaczy to, że wszystkie firmy wyjdą z tego obronną ręką. Dla jednej z nich przewidywania nie są tak różowe. Wiecie zapewne o kim mówię.

W 2021 wszyscy w górę, Huawei w dół. Zastąpi go Transsion

Do tej pory sytuacja w czołówce co roku była mniej lub bardziej bez zmian. Największymi producentami (pod kątem produkcji, a nie przychodu) byli Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo i Vivo. W tym roku Huawei utrzymał się w tej grupie pomimo amerykańskich obostrzeń, jednak przyszły rok nie będzie już taki łaskawy. Huawei ma znaleźć poza topową „szóstką”. Ciekawe jest jednak to, kto go na tym miejscu zastąpi. Zapewne wiele osób (łącznie ze mną) spodziewała się, że będzie to jednen ze znanych, międzynarodowych graczy – OnePlus, Motorola czy nawet rosnące w siłę realme. Tak się jednak, według TrendForce nie stanie i miejsce Huawei zajmie firma o niewiele mówiącej komukolwiek nad Wisłą nazwie Transsion. Co to za przedsiębiorstwo?