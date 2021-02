Dostęp do bankowości mobilnej na naszych smartfonach to już codzienność. Dzięki niej, przy zakupach w sieci naszymi kartami możemy liczyć na potwierdzenia tych transakcji wprost na ekranie telefonu. Czasem jednak potwierdzenia te nam nic nie mówią. Mały problem, gdy przychodzą one od razu po zakupie, nieco większy gdy przychodzą z opóźnieniem, co często się zdarza.