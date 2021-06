Zupełnie nowa Toyota Yaris Cross wjeżdża do Polski i można ją już zamawiać. To B-SUV, a więc auto bazujące na swoim odpowiedniku z segmentu B ale z podniesionym nadwoziem i bardziej przestronnym wnętrzem. Podczas statycznej prezentacji mieliśmy okazję zapoznać się z tym, co oferuje ten samochód, jakie ma poziomy wyposażenia, a także jak w praktyce wygląda i odczuwa się wnętrze tego samochodu.