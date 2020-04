Toyota Yaris Cross – nowy SUV segmentu B, poniżej C-HR

Większa przestronność

Choć Toyota Yaris Cross bazuje na Yarisie, a więc aucie segmentu B, to jednak wymiary SUV-a są wyraźnie większe: na długość więcej o 24 cm, na szerokość o 2 cm, rozstaw osi pozostał ten sam: 2,56 m. Prześwit zwiększono o 3 cm, a całkowita wysokość samochodu zwiększyła się aż o 9 cm! Choć nie podano pojemności bagażnika, to można spodziewać się, że to właśnie on najwięcej zyska. Zadbano też o pewne usprawnienia jak system mocowania ładunków czy otwierana ruchem stopy klapa bagażnika.