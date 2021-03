Jak jeździ Toyota Mirai II?

W pewnym uproszczeniu: to stosunkowo duże i komfortowe auto elektryczne. Toyota Mirai II jest bowiem napędzana silnikiem elektrycznym, bez konwencjonalnej skrzyni biegów. Oznacza to nieprzerwany dopływ mocy do – w tym przypadku – kół tylnych. Choć moc jednostki jest całkiem słuszna – wynosi 134 kW (182 KM), zaś maksymalny moment obrotowy to 300 Nm – to nie mamy tutaj typowego zrywania/wyrywania do przodu po każdym mocniejszym wciśnięciu gazu. Powodem jest oczywiście komfortowy charakter tego samochodu; nie chodziło o to, by głowy pasażerów uderzały w zagłówki przy każdym przyspieszeniu. A oto jak Toyota Mirai II wypada w sprincie od 0 do 100 km/h:

Przyspieszeniu może towarzyszyć sztuczny dźwięk generowany z okolic tunelu centralnego, który towarzyszy trybowi sportowemu lub normalnemu. Na filmie główne przyspieszenie jest z aktywnym systemem ASC, a „elastyczność” bez niego. Odpowiedni przycisk znajduje się w okolicach lewego kolana kierowcy.