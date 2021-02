Toyota Highlander Hybrid to 7-osobowy SUV z napędem hybrydowym i największe osobowe auto w europejskiej ofercie tego producenta. Całość produkcji odbywa się jednak w USA – to właśnie dla tego rynku to auto zostało zaprojektowane, choć z uwzględnieniem potrzeb klientów ze Starego Kontynentu. W Europie jedyną wersją napędową jest hybryda 4. generacji bazująca na silniku benzynowym 2,5 l i zestawie jednostek elektrycznych. Tych w Highlanderze mamy aż trzy: dwa w przekładni planetarnej (z czego jeden pełni rolę generatora), a trzeci przy tylnej osi, w końcu to Highlander AWD-i. Choć podstawowa konstrukcja napędu jest analogiczna z tym z RAV4, to jednak Highlander Hybrid jest wyraźnie mocniejszy: jego zespół napędowy generuje 248 KM, co ma zapewnić przyspieszenie do 100 km/h w 8,3 s. Weryfikacja:

Jak widać, dodatkowe 30 KM nie wystarczyło, by dotrzymać kroku RAV4 w próbach przyspieszenia – większa masa robi swoje. Nie będę jednak odkrywczy mówiąc, że przecież nie o „sprint do setki” w Highlanderze chodzi – to nie jest auto do ścigania się, a do komfortowego i oszczędnego – w końcu to hybryda Toyoty – przemieszczania się po mieście, a także w dłuższej trasie. To pierwsze miałem możliwość zweryfikować podczas pierwszych jazd próbnych:

5,6 l/100 km w mieście jak na ponad 2-tonowe i 7-osobowe auto jest wynikiem uważam świetnym! Względem aut o podobnej przestronności żadne nie ma podejścia do tego SUV-a Toyoty. Skoda Kodiaq RS: 7,2 l/100 km. Audi Q7 50 TDI z systemem Mild Hybrid: także 7,2 l/100 km. Bardzo oszczędny w mieście Mercedes GLE 450 także z systemem miękkiej hybrydy: 8,5 l/100 km. Do rezultatu Highlandera zbliżyć może się wyłącznie Hyundai Santa Fe Hybrid, którym osiągnąłem 5,7 l/100 km – jest to jednak auto wyraźnie mniejsze, szczególnie z punktu widzenia pasażerów jadących z tyłu. Wyników testów „w trasie”, a w tym na autostradzie niestety nie mam – nie było możliwości ich wykonać – postaram się je dostarczyć możliwie jak najszybciej podczas pełnego testu tego auta.