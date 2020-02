Toyota ma też jedną podstawową przewagę nad całą konkurencją w Europie. Dzięki popularności swoich napędów hybrydowych bez problemu spełnia wyśrubowane normy emisji spalin dla całej gamy produktowej. Dzięki temu może pozwolić sobie na dozę szaleństwa i produkcję sportowych modeli, które nie będą miały wpływu na potencjalne kary za przekroczenie emisji CO2. Tym bardziej, że w przyszłości w gamie modelowej pojawią się też hybrydy plug-in oraz auta elektryczne i na wodór. Co więcej w perspektywie 3 lat na rynek może trafić też usportowiona wersja C-HR GR.

Niestety okazuje się, że dla innych producentów samochodów normy emisji to spory problem. Ostatnio pojawiła się plotka, że Focus RS nie zadebiutuje w tym roku, bo Ford musi zmienić koncepcję napędu. Silnik z miękką hybrydą to za mało aby zmieścić się w normach, dlatego nowy pomysł przewiduje zastosowanie pełnej hybrydy, z silnikiem elektrycznym napędzającym tylną oś i sumaryczną mocą około 400 KM. Niestety będzie to wymagało znacznie więcej pracy i przez to premiera znacznie się opóźni.