Toyota Camry z małym liftingiem

Jeśli chodzi o zmiany wizualne to nie ma ich zbyt wiele, przeprojektowano przedni zderzak i powiększono wloty powietrza, które nadają całej konstrukcji nieco więcej dynamiki. Z tyłu natomiast mamy nowe światła LED, które mają teraz nieco inny kształt. Z profilu nie zmieniło się nic, ale w ofercie pojawią się nowe wzory felg. Na zdjęciach nowy model prezentuje nam się też w nowym kolorze – Deep Metal Gray, ale to by była już ostatnia zmiana z tych, które można zauważyć na pierwszy rzut oka.