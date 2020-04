Panująca epidemia koronawirusa znacznie zwiększyła zainteresowanie serialami w naszym regionie, to wynik ograniczeń w przemieszczaniu się i częstszym przebywaniem w domu. W pierwszym tygodniu od wybuchu epidemii programy telewizyjne notowały dwucyfrowe wzrosty udziałów, podobnie jak odwiedzalność serwisów streamingowych takich jak Netflix oraz HBO GO. Wavemaker dostrzega tu jednak problem z nowymi pozycjami i premierami, których w końcu zabraknie z tej prostej przyczyny, że zwyczajnie nie są kręcone.

Anna Geryło, kierownik tradingu na rynki Europy Środkowo-Wschodniej w regionalnym zespole Wavemaker:

Niewykluczone, że w miarę wygaszania premier, zwyżkowy trend nieco osłabnie, szczególnie w telewizji. Komplikacje związane z produkcją nowych seriali dotyczą dziś zarówno tradycyjnych nadawców, jak i serwisów SVOD inwestujących w oryginalne treści. Bardziej brzemienne w skutki mogą być one dla tradycyjnych nadawców, którzy przyzwyczaili widzów do stałych pór i

ciągłości produkcji. Powrót do kilkumilionowych widowni po paru miesiącach przerwy może być trudny, o ile w ogóle możliwy. W przypadku TV przestój w produkcji może być też większy z uwagi na starszy wiek aktorów występujących w masowych ‘soap operas’. Ich powrót na plan produkcji może potrwać dłużej.

Niemniej to problem w dłuższej perspektywie czasu, na razie mamy co oglądać, zwłaszcza w sieci, sprawdźmy więc jakie produkcje są najbardziej popularne w Polsce i innych krajach.

TOP 5 seriali w telewizji

Zacznijmy od seriali telewizyjnych, nie będzie chyba dla Was zaskoczeniem, że zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w czołówce dominują lokalne produkcje.

W Polsce najbardziej popularny jest serial „M jak miłość”, a u naszych południowych sąsiadów w Czechach „Ulice”. Sporo w TOP 5 jest seriali lekarskich, w Polsce „Na dobre i na złe”, w Czechach „Ordinace v růžové zahradě” (Klinika życia), a na Słowacji „Sestričky” (Siostrzyczki). Popularne są również seriale kryminalne (polski „Ojciec Mateusz”, czeskie „Policie Modrava”) oraz komediowe (węgierski „Drága örökösök” – Drodzy spadkobiercy czy rumuński „Las Fierbinti”.

TOP 5 seriali w TV na rynkach CEE/Na podstawie danych telemetrycznych (głównie Nielsen) Pozycja Polska Węgry Czechy Rumunia Słowacja 1 M jak Miłość A mi kis falunk Policie Modrava Las Fierbinti Sestricky 2 Na dobre i na złe Draga orokosok Ulice Vlad Oteckovia 3 Zniewolona Marimar Specialiste Gulperi Susedia 4 Barwy szczęścia Cennet Ordinace v ruzove zahrade Povestea noastra Horna Dolna 5 Ojciec Mateusz Baratok kozt Temny kraj Lacrimi de Marea Negra Ze sklom

Jeśli chodzi o polską widownie, jedyną zagraniczną produkcją w TOP 5 jest ukraińska „Zniewolona”. Z kolei w takich krajach jak Bułgaria, Rumunia czy Węgry w czołówce poza lokalnymi produkcjami popularne są seriale tureckie.

TOP 5 seriali w sieci

Ciekawie prezentują się wyniki odnoszące się do najpopularniejszych seriali oglądanych w sieci. W przypadku seriali telewizyjnych dominowały różne lokalne produkcje, w sieci natomiast we wszystkich krajach mamy niemal identyczną czołówkę najpopularniejszych seriali.

TOP 5 seriali w sieci na rynkach CEE/Na podstawie danych Parrot Analytics Pozycja Polska Węgry Czechy Rumunia Słowacja 1 Game Of Thrones Game Of Thrones Game Of Thrones Game Of Thrones Game Of Thrones 2 Stranger Things Stranger Things Stranger Things Stranger Things Stranger Things 3 The Walking Dead The Walking Dead The Walking Dead The Walking Dead The Big Bang Theory 4 Riverdale The Big Bang Theory The Big Bang Theory Riverdale The Voice 5 PAW Patrol Riverdale The Simpsons Grey’s Anatomy The Walking Dead

W każdym z krajów pierwsze dwa miejsca bezsprzecznie należą do produkcji HBO – Gra o Tron i Netfliksa – Stranger Things, obie pozycje osiągnęły najwyższy wskaźnik demand expressions (wskaźnik opracowany przez firmę Parrot Analytics i agregujący takie zmienne jak m.in. oglądanie, ściąganie, kupowanie, komentowanie i postowanie na temat seriali w internecie).

Podium w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Rumunii zamyka w serial The Walking Dead, jedynie Słowacja się tu wyłamała i tam na trzecim miejscu jest The Big Bang Theory. Z pozostałych produkcji w TOP przewijają się jeszcze takie tytuły jak Riverdale, The Simpsons, Grey’s Anatomy, The Voice czy PAW Patrol.

Źródło: Wavemaker.