Na początek zerknijmy jednak na globalne dane, które dostarcza nam StatCounter. Ustawiłem zakres czasowy od września 2019 do lipca 2020 roku, bo taki okres podaje w swoich statystykach nasz Gemius.

Source: StatCounter Global Stats – Browser Market Share

Najpopularniejszą przeglądarką na świecie jest Google Chrome, tu dominacja jest oczywista. Prawie 70% udziałów, później długo długo nic i Firefox z Safari w okolicach 8,5%. Internet Explorer i Edge odpowiednio 2,76% i 1,93%.

Najpopularniejsza przeglądarka na świecie – Mobile

Source: StatCounter Global Stats – Browser Market Share

W przypadku urządzeń mobilnych przewaga Google Chrome nie jest już tak duża, ma 63% udziału, na drugim miejscu jest Safari – 24%, a na trzecim przeglądarka Samsunga 6,5%.

Najpopularniejsza przeglądarka w Polsce – Desktopy

Source: StatCounter Global Stats – Browser Market Share

Przechodzimy już do Polski, gdzie sytuacja nie jest już tak klarowna. Wprawdzie Google Chrome ma sporo, bo 56% udziałów, ale drugie miejsce Firefox ma nie tak wiele mniej jak na świecie – 25%. Trzecie miejsce należy do opery – prawie 9%, dalej mamy Safari 2,70% i Edge – 1,50%.

Najpopularniejsza przeglądarka w Polsce – Mobile

Source: StatCounter Global Stats – Browser Market Share

Statystyki mobilne nie pozostawiają złudzeń, z uwagi na zdecydowanie największą popularność smartfonów z Androidem, Google Chrome rządzi i dzieli w segmencie mobilnym z udziałem 84,16%. Na dalszych miejscach jest przeglądarka Samsunga – 8,02%, Safari – 4,53%, Opera – 2,01 i UC Browser – 0,06%.

No dobrze, to teraz spójrzmy co na to Gemius, ich ranking pokazuje nieco inne dane dla Polski. Trend podobny, ale ze sporymi rozbieżnościami.

Google Chrome nadal jest liderem – 52.46% udziałów, ale już z nie tak dużą przewagą, jak w przypadku danych StatCounter nad Firefoksem, który ma w Polsce 30.19% udziałów. No i ciekawie wygląda też udział Edge – 6.62%, który jest już popularniejszy od Opery – 5.35% i Safari – 2.99%.

W przypadku urządzeń mobilnych, i dane Gemiusa potwierdzają dominację Google Chrome w Polsce – 69.09%. Na smartfonach Firefox jest na drugim miejscu z wynikiem 11.85%, podium zamyka Safari – 9.01%, a Samsung na czwartym miejscu – 8.26%. Jeśli chodzi o tablety, Safari wyprzedza Firefoxa i Samsunga, a na piątym miejscu pojawia się Opera z wynikiem 1.35%.

Na koniec zerknijmy na Wasze preferencje, czyli na jakich przeglądarkach czytacie Antyweba. Google Analytics pokazuje skumulowane dane dla dektopów i mobile. Wygrywa oczywiście Google Chrome ze sporym udziałem 60,42%, Safari na drugim miejscu 11,76%, a podium zamyka Firefox – 6,01%.

Podsumowanie w tabelce

W końcową tabelkę wrzucimy dane tylko dla desktopów, bo na urządzeniach mobilnych dominuje Google Chrome bez dwóch zdań.

Najbardziej popularne przeglądarki w Polsce na desktopach Poz. StatCounter Udział Gemius Udział 1 Chrome 56,30% Chrome 52,46% 2 Firefox 24,76% Firefox 30,19% 3 Opera 8,71% Edge 6,62% 4 Safari 2,69% Opera 5,35% 5 Edge 1,54% Safari 2,99%

Jak widać udziały procentowe i kolejność jest nieco inna w przypadku tych dwóch źródeł. Jedynie dwa pierwsze miejsca są takie same, ale z różnych udziałem procentowym dla Google Chrome i Firefoksa.

