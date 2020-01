Od polskiej premiery Netflix, serwis stał się głównym źródłem bajek w moim domu. W odstawkę poszła większość płyt – tak jest po prostu szybciej, wygodniej i przede wszystkim taniej. Może nie znajdujemy tam z synem wszystkiego, co nas interesuje, ale biblioteka jest na tyle bogata, że jest co oglądać. No właśnie – co oglądać? Przygotowałem listę 5, moim zdaniem, najlepszych bajek dostępnych w serwisie Netflix. Dodatkowo z informacją o tym, dla dzieciaków w jakim wieku są odpowiednie.

Jeśli polecicie coś od siebie w komentarzach, może zbudujemy razem fajną listę, która przyda się rodzicom w doborze odpowiednich treści dla swoich dzieciaków.

Zobacz też:

Top 5 filmów Netflix [2019]

Top 5 seriali Netflix [2019]