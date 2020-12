Dziwi tu ostatnie miejsce seriali niemieckich, dziwi w kontekście sukces takich produkcji jak Dark na Netflixie czy Babylon Berlin na HBO GO.

Na przestrzeni ostatniego roku w oczach widzów zyskały przede wszystkim hiszpańskie oraz polskie seriale. Amerykańskie produkcje utrzymują się na czele rankingu, z 63 proc. widzów twierdzących, że to najlepsze seriale, ale w stosunku do poprzedniej edycji badania ich pozycja spadła o 5 p. procentowych. Dwa razy większa niż przed rokiem jest zaś grupa fanów seriali hiszpańskich, niewykluczone, że ma to związek m.in. z sukcesem serialu Dom z papieru. Wzrosło także uznanie dla polskich produkcji – lokalny rodowód uwiarygadnia je w oczach 45 proc.