Tom Cruise szuka adrenaliny

Seria filmów Mission Impossible zaczęła się całkiem niewinnie, ale odkąd prawa do tej serii ma Tom Cruise, to w każdej kolejnej części nas zadziwia swoimi wyczynami. Tym bardziej, że wiele scen kaskaderskich odgrywa osobiście i wygląda na to, że szuka jeszcze większej adrenaliny. Jak podaje Deadline, aktor prowadzi rozmowy ze SpaceX w sprawie nakręcenia scen do swojego nowego filmu w kosmosie, na pokładzie kapsuły Crew Dragon. W rozmowach bierze udział również NASA i wiele wskazuje na to, że nie będzie to film z serii Mission Impossible, a całkiem nowa, autorska produkcja.