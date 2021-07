Nowa darmowa gra Tom Clancy’s XDefiant zaskoczyła wszystkich

Dzisiejszy wieczór przyniósł jeszcze jedną niespodziankę – nowa gra Tom Clancy’s XDefiant, którą przygotował Ubisoft korzystając z już należących do niego postaci oraz lokalizacji. W Tom Clancy’s XDefiant zobaczymy między innymi frakcje, postacie i lokalizacje z Tom Clancy’s Ghost Recon, Tom Clancy’s Splinter Cell, Tom Clancy’s The Division, ale nie tylko. Takiego miksu chyba nikt się nie spodziewał.

Nowa darmowa gra Tom Clancy’s XDefiant – na czym zagramy?

Według zapowiedzi Tom Clancy’s XDefiant będzie dynamiczna grą online, gdzie będziemy toczyć pojedynki 6 na 6. XDefiant zanurzy graczy w świecie Toma Clancy i kultowych lokacjach, a jednocześnie rozpęta technikolorowy chaos, łącząc mapy wewnętrzne i zewnętrzne, płynną rozgrywkę oraz nieprzewidywalne starcia – zapowiada komunikat prasowy, więc ci, którzy czekają i liczą na dużo wrażeń powinni być zadowoleni. XDefiant trafi na konsole na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S i platformę Ubisoft Connect oraz usługi streamingowe Luna i Stadia. Finalnie Ubisoft zapowiada pełny cross-play pomiędzy platformami.

Ubisoft wylicza także funkcje gry:

Spersonalizowany styl gry: Gracze mogą spersonalizować swoją postać, aby pasowała do ich stylu gry. Gracze mogą wybrać frakcję, cechy, zdolności i umiejętności ultra, a następnie broń główną i dodatkową z ogromnego arsenału. Konfigurację uzupełniają liczne dodatki i urządzenia, a całość można modyfikować w trakcie gry, po odrodzeniu, aby przystosować się do wciąż zmieniającego się pola bitwy.

Starcia rywalizacyjne: XDefiant zapewnia różne rywalizacyjne tryby gry 6 na 6 – na arenie i liniowych poziomach, na przykład dominację i eskortę. Wystarczy dodać do tego dużą pulę niepowtarzalnych map i zapewnić rotację trybów oraz aren, aby każde starcie było absolutnie niepowtarzalne.

Zróżnicowane frakcje i postacie: XDefiant początkowo zawierać będzie takie frakcje jak Wilki (Tom Clancy’s Ghost Recon), Eszelon (Tom Clancy’s Splinter Cell) i Wyrzutki oraz Czyściciele (Tom Clancy’s The Division), walczące w kultowych lokacjach. Dodatkowe postacie będą dodawane wraz z rozwojem gry i czerpać mają z różnych bohaterów i zdolności z uniwersum Toma Clancy… i nie tylko.

Tryby gry: XDefiant zawierać będzie różne tryby gry, pasujące do niepowtarzalnych stylów graczy. Ci ostatni będą mogli cieszyć się rywalizacją drużynową na najwyższym poziomie. Gracze mogą wybrać tryby rywalizacji, takie jak deathmatch drużynowy czy dominacja, a także tryby liniowe, takie jak eskorta.

Tom Clancy’s XDefiant – zwiastun

Jeśli jesteście ciekawi gry i mieszkacie w USA lub Kanadzie, to nie musicie czekać do premiery, bo osoby, które chcą sprawdzić grę w trakcie produkcji, mogą zarejestrować się pod adresem playxdefiant.com. Pierwszy test rozpocznie się już 5 sierpnia, więc za nieco ponad dwa tygodnie. Kiedy zorganizowane zostaną testy w innych regionach? Tej informacji jeszcze nie podano, ale ma do tego dojść jeszcze w tym roku.

Przyznam, że o wiele bardziej ciekawi mnie zapowiedziana gra Tom Clancy’s The Division Heartland w świecie, który znamy z dwóch poprzednich tytułów. Również będzie to tytuł free-to-play, a po nim uniwersum The Division rozbudują także książka, gra mobilna i film na Netfliksie.