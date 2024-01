To wideo doskonale podsumowuje dzisiejsze społeczeństwo. Obraz jak z dystopijnego serialu

Każdy ma swoją wizję tego, jak wyglądać będzie przyszłość ludzkości. Zależnie od naszego nastawienia, może to być świetlana przyszłość, w której ludzie żyją w zgodzie z naturą, albo katastroficzna wizja, w której świat powoli dąży do samozagłady. Nie wiedzieć czemu, ostatnio w popkulturze dominuje r...

Każdy ma swoją wizję tego, jak wyglądać będzie przyszłość ludzkości. Zależnie od naszego nastawienia, może to być świetlana przyszłość, w której ludzie żyją w zgodzie z naturą, albo katastroficzna wizja, w której świat powoli dąży do samozagłady. Nie wiedzieć czemu, ostatnio w popkulturze dominuje raczej ten drugi schemat, a powodów potencjalnej zagłady ludzkości jest naprawdę wiele.

Jeżeli patrzeć tylko po najpopularniejszych, mamy tu chociażby katastrofę ekologiczną, groźną chorobę, wojnę (w tym zagładę atomową) czy sztuczną inteligencję zyskującą samoświadomość. Jednak jest jeszcze jeden bardzo często powielany scenariusz, w którym największym zagrożeniem dla ludzkości jest nasze uzależnienie od technologii, zanik krytycznego myślenia i bezwolne powielanie tego, co robią inni.

I cóż, jeżeli któryś z tych schematów ma szanse się ziścić, to właśnie ten

Żyjemy otoczeni technologią, a nasze smartfony są z nami 24/7. Sławne już stały się grafiki trafiające głównie do "starszego" pokolenia, pokazujące młode osoby niemal przyspawane do telefonu czy komputera, do tego stopnia, że takie porównania i wyolbrzymienia nie robią już na nas wrażenia. Cóż, przynajmniej do momentu, w którym nie okaże się, że być może wcale nie są one tak bardzo wyolbrzymione, jakby się wydawało.

I oczywiście, nikt nikomu nie zabrania przeżywania danego momentu w taki sposób, w jaki chce. Jednak morze telefonów, wyciągniętych, żeby nagrać coś, co nie jest nawet niesamowicie unikatowym wydarzeniem i co na tych telefonach raczej nie będzie wyglądało na wspomnianych nagraniach, budzi sporo wątpliwości o to, gdzie współcześnie znajdują się priorytety niektórych osób.

Chyba po prostu trzeba pogodzić się z faktem, że dziś osoby, które nie uczestniczą w tym wyścigu na pokazywanie rzeczy na relacjach i w social mediach są bardzo często osobami "wykluczonymi towarzysko". I w tym też nie ma nic złego, ale fakt, że posiadanie filmu/relacji z danego momentu jest często ważniejsze od samego momentu, prowadzi nas do niezbyt przyjemnych konkluzji. Social media od lat były frontem naszej cyfrowej tożsamości, ale takie "uzależnienia" były raczej mniejszością. Można było się łudzić, że jako ludzkość będziemy potrafili zachować balans pomiędzy internetem a "realem". I choć takie obrazki jak ten powyżej jeszcze niczego nie dowodzą, to na pewno dają do myślenia, czy czasem nie wsiąknęliśmy w to za głęboko.

Czy da się o tym mówić, nie brzmiąc jednocześnie jak "boomer"? Chyba nie. Natomiast to działa dokładnie tak jak w przypadku cyberzagrożeń, które, ze względu na swoją popularność i powszechność w 99 proc. przypadków po prostu ignorujemy, ponieważ inaczej balibyśmy się podłączyć się do internetu. Problem polega na tym, że takich "zagrożeń" jest coraz więcej, a każdy nowy przełom niesie ze sobą kolejne. Sam przecież pamiętam czasy, kiedy internet był reklamowany jako dostęp do wszystkich informacji w jednym miejscu, a wszyscy wiemy, że jego upowszechnienie się wcale nie sprawiło, by ludzie nagle stali się inteligentniejsi bądź lepiej wykształceni. Jeżeli więc dziś mamy problemy ze smartfonami, strach pomyśleć, co będzie chociażby z AI i kolejnymi technologiami.