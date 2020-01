Wygląda zatem na to, że za kilka miesięcy Volkswagen ID.3 może mieć bardzo mocnego konkurenta, bo nowy samochód w ofercie Tesli ma być plasowany jeszcze niżej niż 3, a co za tym idzie powinien też być wyraźnie tańszy. Co więcej ma być produkowany w Chinach, ale sprzedawany na całym świecie, co powinno pozytywnie odbić się na jego cenie. Ze szkicu trudno jednak wywnioskować, czy będzie to auto kompaktowe, czy może jeszcze coś mniejszego. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że Tesla wprowadza nowe modele sukcesywnie. Y został zapowiedziany niemal rok temu, a jeszcze nie trafił do produkcji. Nadal czekamy też na nowego Roadstera, nie wspominając nawet o ciągniku siodłowym czy Cybertrucku. Nie mam jednak wątpliwości, że auto dla „ludu” ma największy potencjał na zwiększenie sprzedaży.

źródło: Drivingelectric