To pierwsze takie nagrody na rynku. Słuchajcie i decydujcie, kto dostanie Nagrody BEST AUDIO Empik Go

Przywykliśmy do corocznych podsumowań na rynku filmów i seriali oraz wręczania twórcom kinematografii prestiżowych statuetek, o których mówi cały świat. Przyznawane nagrody to wyraz uznania dla tych, którzy odpowiadają za realizację zarówno na planie, jak i przy postprodukcji. Również za każdym projektem audio stoi sztab ludzi robiących co w ich mocy, by każda minuta materiału brzmiała jak najlepiej i wciągała jeszcze bardziej. Przygotowane przez Empik Go nagrody trafią do twórców, którzy budują świat audio – lektorów, aktorów, reżyserów, scenarzystów i podcasterów.

Nominacje przyznano w 7 kategoriach, a w każdej z nich konkurować będzie 10 tytułów. Wśród wyróżnionych twórców nie brakuje debiutantów, ale są też postaci z wieloma sukcesami na koncie. Nie wiemy, czym słuchacze będą się kierować, oddając swój głos. Być może zdecyduje sympatia do znanej twarzy czy głosu, a może fakt, że scenariusz napisany jest przez ulubionego autora. Spoglądając na zestawienia kandydatów w każdej z kategorii, wskazanie faworytów lub tym bardziej pewniaków do zdobycia nagrody jest wręcz niemożliwe. A co sprawiło, że właśnie teraz nadszedł czas na organizację konkursu i rozdanie Nagród BEST AUDIO Empik Go?

– Popularność audiobooków i podcastów w pandemicznym roku 2020 zaskoczyła nas w zasadzie z dnia na dzień, kiedy wszyscy w marcu zostaliśmy zamknięci w domach. Plany filmowe zamknięto, premiery zapowiadanych seriali opóźniono, więc ludzie zwrócili się w stronę audio. Mieliśmy ręce pełne roboty. To był czas, kiedy branża, przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego, pracowała na zwiększonych obrotach. Teraz chcemy to docenić i pokazać światu, jaką siłę ma audio! – tłumaczy Martyna Ziębińska-Górska, Marketing Manager Empik Go, współorganizatorka konkursu.

W jakich kategoriach będą rozdawane nagrody i co zadecyduje o zwycięstwie poszczególnych kandydatów? – Zadecydują słuchacze i ich głosy oddane do 22 czerwca. Nominacje w 7 kategoriach określiliśmy na podstawie zagregowanych w aplikacji Empik Go danych: liczby ocen, jaką zebrał dany tytuł, która świadczy o popularności i średniej ocen, wyznaczającej sentyment. W każdej kategorii wygrają 3 audioprodukcje – dodaje Martyna Ziębińska-Górska.

Jak na wieści o takim wydarzeniu reagują sami twórcy? Zapytałem o to Wojciecha Chmielarza, autora opowiadania „Wyrwa. Historia Ułana”. Adaptacja kryminału walczy o nagrodę w kategorii Superprodukcja. Czy o takich możliwościach marzyli do tej pory pisarze? – Nie wiem, czy pisarze o tym marzyli, ale ja na pewno. Słuchowisko, serial audio to wspaniała forma przekazywania innym swoich opowieści. Możliwość ich wzbogacania o głosy, talent innych artystów, aktorów, muzyków, realizatorów, reżyserów. Dla mnie to zawsze wielkie przeżycie, bo widzę, jak inni interpretują to, co napisałem. Czasami wydobywając z moich słów tony, których się po prostu nie spodziewałem i nie wiedziałem, że one tam są – odpowiada.

Próbując dowiedzieć się jeszcze więcej, dopytywałem, czy bardziej doceniłby zwycięstwo w konkursie organizowanym przez Empik nagradzającym książki czy produkcje audio? – Podstępne pytanie. Ale odpowiem szczerze, bardziej doceniłbym wygraną w kategorii książki. Ale to dlatego, że jednak sam bardziej się definiuję jako twórca powieści, a nie twórca seriali audio. Do tego, co tu dużo mówić, książki są tylko moje. W przypadku zwycięstwa w kategorii audio musiałbym „podzielić” się chwałą ze wszystkimi innymi artystami zaangażowanymi w projekt. Ale nominacja oczywiście też strasznie mnie cieszy – tłumaczy Wojciech Chmielarz. Wracając do tematu pracy pisarza, zapytałem o to, jak wpływa na jego pracę potencjał treści audio oraz organizowane w związku z nimi konkursy? – Narodziny czy renesans, w zależności od przyjętej perspektywy, audioseriali i słuchowisk mnie osobiście bardzo cieszą. Jest to kolejne medium, za pomocą którego możemy spróbować dotrzeć do odbiorców ze swoimi historiami. Medium, które ma zresztą swoją specyfikę, swoje możliwości, mocne i słabe strony. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę podczas pisania scenariusza. Podsumowując i odpowiadając najprościej jak to możliwe – my pisarze dostaliśmy do ręki kolejne narzędzie do pracy. Teraz musimy tylko nauczyć się nim posługiwać – wyjaśnia.

Jedną z najszybciej rozwijających się kategorii treści audio są podcasty, które od wielu miesięcy podbijają rynek. Mnogość tytułów i różnorodność tematyki sprawiają, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Szczególnie wiernych fanów ma gatunek true crime, a jedną z najpopularniejszych polskich produkcji poświęconych prawdziwym zbrodniom jest podcast Justyny Mazur. Skorzystałem z szansy na zadanie autorce kilku pytań.

Przed nami chyba najbardziej prestiżowa impreza związana z rynkiem audio – co czuje jeden z jej uczestników?

Ekscytację i wyróżnienie, że mogę być wśród tak wartościowych ludzi.

Jak można dziś dotrzeć do słuchaczy i jeszcze bardziej ich zaangażować?

Moim zdaniem kluczem do zdobycia słuchaczy, jest zdobycie ich zaufania. Ja stawiam od zawsze na szczerość i autentyczność i to te dwie cechy traktuję jako najważniejsze czynniki w zdobywaniu popularności.

Gdybym wygrała Nagrodę BEST AUDIO Empik Go, to…? :)

Przez moment chodziłabym dumna jak paw, a potem wiedziałabym, że mam jeszcze wyżej zawieszoną poprzeczkę. Ale lubię takie wyzwania!

Jak więc widać, Nagrody BEST AUDIO Empik Go to nie tylko wyróżnienia, ale swego rodzaju zobowiązanie, które będzie mieć pozytywny wpływ na pracę twórców. Poniżej znajdziecie pełne zestawienie nominowanych w każdej z kategorii i choć mógłbym z podzielić się z Wami swoimi wyborami, to tego nie zrobię, by niczego nie sugerować i nie podpowiadać. Pozostawiam to Wam, a jeśli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z wymienionymi tytułami, to chyba teraz jest na to najlepszy moment. Do rozdania nagród pozostało jeszcze trochę czasu, a gdy wreszcie poznamy laureatów nagród, Wy będziecie mogli powiedzieć, że się tego zwycięstwa spodziewaliście ;)

Nominacje Nagrody BEST AUDIO Empik Go