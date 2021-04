To najgorszy czas dla fanów „grania w komputer”. Pozostają konsole

PC czy konsola?

Odwieczne pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Bezsensowna internetowa wojna nigdy nie zniknie, nigdy też nie pojawią się twarde argumenty przemawiające za jedną platformą. Każda z nich ma swoje wady i zalety, a cena urządzenia zawsze była jedną z najmocniejszych. Za około 2 tysiące złotych raczej trudno złożyć komputer, który wystarczy na lata i nie będzie wymagał pójścia na ustępstwa jeśli chodzi o działanie gier. I nawet jeśli jakiś śmiałek podejmuje się skonfigurowania sprzętu za podobne pieniądze, który będzie oferował teoretycznie podobną moc do konsoli, to całkowicie pomijana jest optymalizacja gier. Co chwila słyszymy, że na konsolach jakaś gra gubi klatki, ale jednak założenie jest proste – to zamknięty system, a gra powinna być dopracowana i zoptymalizowana tak, by działać jak najlepiej. Na rynku PC takiej zasady nie ma, a minimalne wymagania sprzętowe nijak się mają do komfortu grania. Do tego dochodzi fragmentacja rynku, gdzie różnica w poszczególnych elementach PC może negatywnie wpłynąć na ostateczne działanie gry. Walczyłem jakiś czas temu z Fortnite, który po aktualizacjach sterowników karty graficznej i własnych łatkach zaczął działać zauważalnie gorzej. Szukałem w sieci, grzebałem w ustawieniach, trafiłem nawet na dokładne opisy co gdzie przestawić żeby gra działała lepiej i wyciągała więcej klatek. W tym samym czasie wersja na PS4 śmigała tak samo dobrze, a odsłona na PS5 nie dość, że wygląda rewelacyjnie, to w dodatku działa bez zarzutu. No właśnie, po prostu działa, bez zastanawiania się czy to już czas na zmianę podzespołów. Dla wielu osób ta wygoda jest warta niższej rozdzielczości i braku zaawansowanego raytracingu. Gdyby było inaczej, konsole nie cieszyłyby się tak dużą popularnością. A mam wrażenie, że aktualnie wpływają też na nią właśnie „zaporowe” ceny nowych kart graficznych. Mam kilku znajomych, którzy właśnie z tego powodu zainwestowali w PS5 albo XSX, a wymianę grafiki w swoich gamingowych PC odłożyli na przyszły rok. O ile oczywiście do tego czasu ceny wrócą do akceptowalnych wartości.

