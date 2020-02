To mnie wkurza we współczesnych smartfonach

Przyglądając się światu technologii mobilnych trudno nie odnieść wrażenia, że niektóre nowości i zmiany nie mają większego sensu. Tworzone są na dobrą sprawę tylko po to żeby coś się działo, żeby odróżniać się czymś od konkurencji. Albo po prostu powtarzać popularne trendy, choć kompletnie nie pasują do urządzeń, w których je wprowadzono.

Narzekanie jest zawsze popularne, więc i Michał postanowił trochę ponarzekać. Wybrał najbardziej wkurzające go cechy współczesnych smartfonów i wypunktował dlaczego nie mają one większego sensu, psują odbiór urządzenia lub przeszkadzają w jego korzystaniu. I jesteśmy bardzo ciekawi, czy się z nim zgadzacie oraz co byście do tej listy dodali.

