Aktualnie w ramach grupy R22 działają takie marki jak linuxpl.com, Kei.pl, Hekko, Domeny.pl czy SuperHost. Początkowo rebranding dotyczy pierwszej z nich – adres linuxpl.com przekierowuje już na nowy adres cyberfolks.pl, ale w ciągu kilku miesięcy pozostałe marki mają się połączyć w jedną pod nazwą cyber_Folks.

Grupa R22, to aktualnie trzecia siła po Home.pl i Nazwa.pl na polskim rynku usług hostingowych, z kolei na rynku rumuńskim są numerem 1 i drugim na rynku chorwackim.

Jakub Dwernicki, prezes R22:

– Zmiana nazwy to nie tylko rebranding, a strategiczna zmiana komunikacji usług hostingowych, sprzedaży domen i wsparcia firm w obecności i sprzedaży online. cyber_Folks to marka tworzona przez ludzi dla ludzi, dlatego w jej centrum jest właśnie człowiek – klient korzystający z naszych usług i nasz zespół, jako jego przyjaciel i specjalista, który zapewni mu najlepsze wsparcie.

Do tej pory mieliśmy już bardzo dobry produkt, wyróżniający się jakością techniczną i podejściem do klienta. Wierzymy, że taki produkt zasługuje na najlepsze opakowanie, czytelnie komunikujące kim jesteśmy. Opakowanie oddające ducha naszej relacji z rynkiem. To dlatego stworzyliśmy markę cyber_Folks.

Hosting www w ofercie cyber_Folks

Co się zmieniło w ofercie? Wraz z rebrandingiem linuxpl.com zmieniły się nieznacznie ceny usług w podstawowej ofercie hostingowej, ale też i ich parametry. Zajrzałem do oferty linuxpl.com z czerwca 2019 roku, gdzie dostępne były następujące plany:

Dla pewności sprawdziłem jeszcze ofertę z początku kwietnia 2020 roku, aby wykluczyć roszady w ofercie przymierzające się do nowej oferty pod nową marką.

Dla porównania zobaczmy jeszcze aktualną ofertę na cyber_Folks:

Nowy plan cyber_IN! jest tożsamy z W1GB z kwietnia tego roku – 129 za rok, choć jeszcze w zeszłym rok kosztował 99 zł rocznie. Drugi plan z kolei cyber_UP! jest 10 zł tańszy niż w poprzedniej ofercie, a cyber_GO! 50 zł tańszy niż na linuxpl.com. W nowej ofercie doszedł jeszcze nowy plan cyber_FLY! z 300 GB dostępnej przestrzeni w cenie 599 zł za rok. W promocji za pierwszy rok korzystania z każdego z planów cena usług została obniżona o kilkadziesiąt procent, ale to standardowe w firmach hostingowych. Podobnie konstruują ofertę na zakup domen.

Hosting WordPress w ofercie cyber_Folks

Jak to wygląda w przypadku oferty na Hosting WordPress? W maju 2019 roku oferta na linuxpl.com wyglądała następująco:

Pakiet Enduser dla 2 stron na koncie, 2 GB przestrzeni i limitem transferu 500 GB w miesiącu kosztował 129 zł za rok, a drugi plan Pakiet Developer, bez limitu stron i transferu z przestrzenią 20 GB 239 zł.

W nowej ofercie mamy 4 plany, które de facto są sporą podwyżką w stosunku do oferty sprzed roku. Teraz w cenie 349 zł za rok dostaniemy w planie wp_UP! transfer 500 GB w miesiącu dla 5 stron i 5 GB przestrzeni. Kiedy wcześniej więcej dostawaliśmy w planie za 239 zł za rok. Teraz za 20 GB przestrzeni i to z limitem stron w planie wp_GO! trzeba będzie zapłacić 499 zł rocznie, czyli ponad dwa razy więcej. Nawet najtańszy plan za 199 zł nijak się ma do oferty sprzed roku, mniej stron na koncie, mniejszy transfer niż w planie Pakiet Enduser za 129 zł rocznie.

Sprawdziłem jeszcze ofertę na Hosting dla PrestaShop, w tym przypadku mają korzystniejszą ofertę niż wcześniej, podobnie jak w ofercie podstawowego hostingu.

Źródło: R22.