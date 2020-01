Rekordowe przychody i ponownie zysk

Gdy w drugiej połowie 2018 roku Elon Musk twierdził, że chciałby zdjąć Tesle z giełdy i ma już nawet pieniądze aby zrobić to po cenie 420 USD za akcję, to większość analityków pukała się w głowę. Ostatecznie do niczego nie doszło, a on sam musiał gęsto tłumaczyć się przed amerykańskim nadzorem giełd, który zarzucił mu manipulację kursem akcji. Od tamtej pory wiele się jednak zmieniło. W najgorszym momencie w połowie zeszłego roku kurs akcji Tesli spadł poniżej poziomu 200 USD. Zbiegło się to z wynikami za drugi kwartał, w których spółka zanotowała ogromną stratę. Jednak inwestorzy, którzy wtedy kupili akcje producenta elektrycznych samochodów, dzisiaj mogą liczyć zyski. Wczorajszy dzień spółka zakończyła na poziomie 581 USD za akcję, a po publikacji wyników w notowaniach posesyjnych cena skoczyła do niemal 650 USD. Tesla jest obecnie drugim najbardziej wartościowym koncernem motoryzacyjnym na świecie po Toyocie (która wyceniana jest na 230 mld USD).

Ostatni kwartał 2019 roku była bardzo dobry, przychody przekroczyły wartość 7,38 mld USD i udało się zanotować „symboliczny” zysk 132 mln USD. To już czwarty zyskowny kwartał z ostatnich sześciu i choć nadal Tesla cały rok zakończyła 775 mln USD pod kreską, to i tak wyraźnie widać, że idzie ku lepszemu. Przychody za cały 2019 rok przekroczyły 24,5 mld USD, a pozwoliła na to rekordowa sprzedaż samochodów, głównie za sprawą Modelu 3, który w ostatnim roku znalazł niemal dokładnie 300 000 nabywców. Tesla ma też najmniejsze zapasy w historii (wystarczyłyby na 11 dni sprzedaży) i nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów.