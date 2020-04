To Bill Gates stoi za koronawirusem – antyszczepionkowcy mają swojego Matrixa

Nasze dzieci nie mogą wyjść na dwór, niedługo będziemy czipowani i liczeni jak bydło. Trzeba temu powiedzieć STOP! Razem z grupą organizującą strajk przedsiębiorców chcą przeciwstawić się panującemu układowi. Czy rząd jest suwerenny? Daje rozważa liderka ruchu “nie szczep się i umrzyj młodo”. Przecież wiadomo, że wystarczy 2 tygodnie analizy aby wiedzieć jak zatrzymać epidemię – dodaje.

Justyna Socha to ta sama osoba, która niedawno zabłysnęła inteligentnym komentarzem na temat potencjalnej szczepionki na koronawirusa “byle shitem zaszczepić się nie da”. I tak oto krótko podsumowała co jej ruch będzie robił, kiedy świat odkryje szczepionkę na wirusa, który teraz wstrząsną naszą cywilizacją.

Pisałem ostatnio, że jesteśmy kretynami i zastanawiałem się czy po pandemii coś się zmieni. Widząc jednak jak łatwo takie organizacje jak STOP NOP adoptują się do nowej rzeczywistości. Brednie te same tylko kierunek inny. Tym razem już wiedzą, że przyszłe szczepionki też będą zabijać.

Najbardziej jednak rozbawiło mnie jak nasz polski NEO z Poznania odkrył, że to Bill Gates twórca potęgi Microsoftu jest głównym dyrygentem sytuacji z wirusem, bo kiedyś przewidział, że świat dotknie pandemia. Planował to od lat.

Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Bill Gates jest chyba najbardziej znanym filantropem na świecie, jego zaangażowanie w walkę z biedą, chorobami i jego fundacje są przykładem dla innych bogaczy tego świata. I teraz ten facet wymyśla wirusa, który ma zniszczyć nie tylko jego dotychczasowe działania, ale również jego firmę, która tak jak każda na skutek pandemii ucierpi. Co więcej Bill Gates sam może zachorować, a jest już w takim wieku, że może to być dla niego naprawdę niebezpieczne. Oczywiście zapewne nasz polski NEO wie, że Gates ma szczepionkę …tfuu.. lekarstwo.

To, że ktoś ma pewnego rodzaju urojenia to jedno, patrząc jednak na komentarze pochwalające i potwierdzające wywody Sochy jestem naprawdę przerażony. Wiele osób to młodzi ludzie, którzy wydawałoby się mogą już samodzielnie myśleć. Wielu z nich wręcz uważa, że to reszta nie wie co się dzieje i jedynie oni widzą matrix. Dziwne jest tylko to, że ich NEO to kobieta, bo przecież…

Tymczasem wszystkim normalnym, życzę aby wytrzymali w domowej kwarantannie i zgłaszali tego typu treści, jeśli pojawiają się w mediach społecznościowych. Prawda umiera pierwsza jeśli nikt nie reaguje.