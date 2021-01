Bezpieczeństwo i prywatność społeczności TikTok jest naszym najwyższym priorytetem i doceniamy pracę zaufanych partnerów, takich jak Check Point, w identyfikowaniu potencjalnych problemów, pozwalającą na ich rozwiązanie, zanim wpłyną na użytkowników. Wciąż wzmacniamy nasze mechanizmy obronne, zarówno poprzez ciągłe wzmacnianie naszego wewnętrznego potencjału (…), jak również przez współpracę z podmiotami trzecimi. – komunikat TikToka

Do czego można wykorzystać dane z TikToka?

Wśród wymienianych działań, które mogłyby zaszkodzić użytkownikom, wymieniany jest tak zwany spear phishing, czyli podszywanie się hakerów pod instytucje czy firmy w celu oszukania użytkownika. Potrzebne są do tego wrażliwe dane, których posiadania uwiarygadnia kontaktującą się osobę z użytkownikiem. Uzyskanie adresu e-mail czy numeru telefonu może więc przełożyć się na bardzo niebezpieczną sytuację, ponieważ wystarczy zaledwie chwila, by omylnie uznać taką wiadomość e-mail czy SMS-a za prawdziwą. Wtedy możemy wyrazić zgodę na transakcję czy samodzielnie taką zlecić, nie wiedząc, że przekazujemy oszustom kolejne wrażliwe dane lub nawet środki finansowe.

Główną motywacją (przeprowadzenia badań – przyp. red.) tym razem było zgłębienie prywatności TikTok. Byliśmy ciekawi, czy platforma TikTok może zostać wykorzystana do pozyskania prywatnych danych użytkowników. Okazało się, że odpowiedź jest twierdząca i udało nam się ominąć wiele mechanizmów ochronnych, które prowadzą do naruszenia prywatności. – Oded Vananu, szef działu podatności produktów w firmie Check Point

Jak chronić swoje dane?

Wszystko to brzmi jeszcze poważniej, gdy weźmiemy pod uwagę statystyki demografii użytkowników serwisu, który pełen jest osób w wieku 13-19 lat. Według badań, aż 90% z nich ma mniej, niż 19 lat, więc wśród narażonych są przede wszystkim nastolatkowie. Dlatego Vananu podkreśla, jak ważne jest zachowanie rozwagi podczas korzystania z tego rodzaju aplikacji – wskazane jest ograniczanie do absolutnego minimum udostępniania danych osobowych, a także regularne aktualizowanie samej aplikacji oraz systemów operacyjnych.

Ze swojej strony mógłbym dodać, że równie istotne jest kontrolowanie dostępu do danych na telefonie. Android i iOS oferują już ścisłe restrykcje, co do tego, na jakich zasadach będzie działać aplikacja. Czy dysponuje dostępem do aparatu, mikrofonu, lokalizacji, a także zdjęć. W przypadku tych ostatnich warto zainteresować się opcją wybierania fotografii i nagrań, z których aplikacja może korzystać. Wszyscy robimy mnóstwo zdjęć i nierozsądnym byłoby przyznawanie dostępu większości aplikacji, nie tylko TikTokowi, do nich wszystkich.

