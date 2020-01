Jeżeli to prawda, przez TikToka czeka nas zalew DeepFake’ów

Takie technologie jak deepfake nie powinny być udostępniane szerzej – właśnie z uwagi na takie zagrożenia. TikTok, jako jedna z popularniejszych aplikacji wśród młodych ludzi i platforma społecznościowa powinien o tym wiedzieć i nawet nie myśleć o wprowadzeniu możliwości zamiany twarzy do swojego programu. Możliwe, że takiej intencji nie ma, jednak sam fakt znalezienia w kodzie funkcji Face Swap jest już zastanawiające.

A co z prywatnością? Jak TikTok miałby się obchodzić z danymi biometrycznymi?

Żeby móc wprowadzić taką funkcję do swojej aplikacji, trzeba dane przetworzyć. A dane biometryczne są niesamowicie ważne i newralgiczne. TikTok wielokrotnie był krytykowany za niejasną politykę dotyczącą przetwarzania danych, incydent z Face Swap najpewniej po raz kolejny podniesie podobne zarzuty. Można twierdzić, że przecież nic strasznego się nie stało, a TikTok ostatecznie nie wprowadził kontrowersyjnej funkcji. Jednak co by było, gdyby jednak do tego doszło? Obok niebezpieczeństw wykazanych powyżej, mielibyśmy do czynienia z kolejnym podmiotem, który zbiera dane biometryczne. Biorąc pod uwagę to, kto jest operatorem TikToka i jego właścicielem, wolałbym, aby taka funkcja nigdy się tam nie pojawiła.