TikTok chyba się bardzo boi, bo ujawnia zasady działania swojego algorytmu

TikTok to fenomen, którego nie rozumiem. I za każdym razem kiedy chcę go zrozumieć, trafiam na takie treści, że kasuję aplikację ze smartfona. Ale ludzie go kochają, a świat się go boi – bo jest chiński i mówi o jego blokowaniu. A tymczasem najwyraźniej przestraszony TikTok, chce być w pełni przejrzysty by nikt nie bał się ich i nie posądzał o szpiegowanie dla chińskich służb specjalnych.

Algorytm TikToka nie będzie już tajny

Trudno ocenić z jakiego powodu władze TikToka stwierdziły, że bycie przejrzystym/transparentnym to coś, co podreperuje ich obraz, ale dzieje się.

Wierzymy, że cała branża powinna powinna reprezentować wyjątkowo wysokie standardy. Wierzymy, że wszystkie firmy powinny ujawniać odpowiednim organom regulacyjnym swoje algorytmy, zasady dotyczące moderacji i przepływu danych. Nie będziemy czekać na nadejście regulacji, robimy za to pierwszy krok uruchamiając Centrum Przejrzystości i Odpowiedzialności (jak to brzmi!) w zakresie moderacji i praktyk dotyczących wykorzystywania i przepływu danych.

– napisał na blogu TikToka jego CEO, Kevin Mayer.

Nie muszę Wam chyba mówić, że ta decyzja wiąże się głównie z tym, że TikTok i jego kontrola to temat bardzo aktualny również w kontekście przesłuchiwania prezesów firm Amazon, Apple, Facebook i Google przez amerykański Kongres. Nawet w Polsce mówiło się ostatnio o zablokowaniu TikToka – ostatecznie Ministerstwo Cyfryzacji nazwało to fake newsem. Ale temat pojawia się na całym świecie, więc trudno mówić by nie był aktualny.