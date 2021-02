TikTok teraz dostępny bezpośrednio na telewizory z Androidem

TikTok jest aplikacją budzącą skrajne emocje wśród użytkowników. Jedni – uwielbiają, inni – nie cierpią, a jeszcze inni – kompletnie nie rozumieją fenomenu. Sam należę do ostatniej z grup, bo mimo że regularnie trafiam na jakieś „puszczone dalej” w innych social mediach treści z TikToka, ni mnie one śmieszą, ni ciekawią. Ale jak pisał Konrad w swoim materiale Spędziłem kilkanaście dni na TikToku – to najdziwniejsza podróż, jaką ostatnio odbyłem, serwis kipi od treści i w dużej mierze wszystko zależy od tego, jak dobrze będziemy w nim szukać tego, co nas interesuje. A kiedy znajdziemy – jak bardzo będą z nami współgrać tamtejsze algorytmy.