Tidal wyprzedza Spotify. Właśnie na taką funkcję czekałem!

Najnowsza wersja aplikacji Tidala wprowadza teksty piosenek na komputery i urządzenia mobilne. Nie wydaje mi się, by była aktualizacja udostępniana falami, dlatego jeśli upewnicie się, że posiadacie najnowsze wydanie apki na komputerze lub telefonie, to nowa ikonka aktywująca widok z tekstem powinna być dostępna.

Teksty piosenek w Tidal. Aplikacja na komputer i mobilna

Na aplikacji Tidal komputerze znajdziecie ją w lewym dolnym rogu zaraz obok przycisku z „sercem”, którym dodaje się kawałki do ulubionych. Nutka z cudzysłowem obok uaktywnia panel z tekstem piosenki, jeśli jest on dostępny dla danego utworu. Źródłem słów jest serwis musixmatch, a Tidal zintegrował także opcję podświetlania aktualnie śpiewanego fragmentu. Kliknięcie w wybrany wers przenosi nas do konkretnego miejsca w utworze, co jest bardzo wygodne.

Na smartfonach przycisk ten znajdziecie w prawym górnym rogu. Jego dotknięcie przynosi taki sam efekt – ekran wypełnia panel z tekstem właśnie odtwarzanej piosenki. Na większości sprawdzonych przeze mnie utworów działała także synchronizacja podświetlania fragmentów i postępu w odtwarzaniu kawałka. Jednym z tych, które nie posiadały owej synchronizacji był najnowszy utwór Taco Hemingway’a „Polskie tango”, który pojawił się dzisiaj. Na szybko sprawdziłem polską klasykę rocka: Maanam, Lady Pank czy Perfect – w większości działało śledzenie wokalu.

Tidal wyprzedza Spotify

Pamiętam, że Spotify posiadało swojego czasu integrację z musixmatch, ale później drogi serwisów rozeszły się i użytkownicy stracili jedną z fajniejszych funkcji – szybkiego dostępu do tekstów piosenek wewnątrz aplikacji Spotify. Późniejsze wieści wskazywały na próby przywrócenia funkcji z innymi partnerami (Genius), ale do tej pory nie doczekaliśmy się żadnych konkretów. Aplikacja Musixmatch pozwalała na wykrywanie odtwarzanego utworu i wyświetlała tekst, ale nie było to do końca wygodne rozwiązanie, dlatego chwała dla Tidal za szybki ruch. A przynajmniej szybszy niż Spotify.