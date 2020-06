Ale nie będą to playlisty powstające co rok czy na specjalną okazję, lecz regularnie co miesiąc. Takie podejście do sprawy mi się naprawdę podoba, bo często w konkretnym przedziale czasowym zdarza mi się słuchać muzyki z danego gatunku lub tematyki. Czasem więcej rocka, czasem więcej muzyki filmowej, a czasami więcej luźnych wakacyjnych kawałków. Na TIDAL będą uwzględniane w comiesięcznych playlistach, które zauważyłem kilka dni temu na swoim profilu, a które dziś zakomunikował serwis.

„Cieszymy się, że dzięki nowej funkcji, dajemy naszym użytkownikom szansę, aby w łatwy sposób wrócić do utworów, których słuchali najczęściej od czasu, gdy zaczęli korzystać z TIDAL.” – Katarzyna Rogalska, TIDAL Editorial Manager CEE

Jestem bardzo na tak, by móc w jeszcze większym stopniu ogarnąć swoje kolekcje muzyczne online, które i tak zależą od czynników zewnętrznych najbardziej w historii. Teraz, jeśli będę chciał wrócić do ulubionych kawałków z grudnia 2019 roku, to mogę to zrobić. Przy okazji może przypomnę sobie jakiś fajny kawałek.

Ciekawe, czy i kiedy Spotify odpowie…?