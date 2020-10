TIDAL z wyczekiwaną nowością. Tę funkcję powinny mieć wszystkie usługi muzyczne

Zaprezentowane w 2018 roku Spotify Connect jest dziś jedną z dwóch moich ulubionych funkcji tej usługi. Oprócz wygodnego zarządzania odtwarzaną muzyką na innych urządzeniach, Spotify przekonuje mnie także dużą bazą playlist stworzonych przez użytkowników chyba na każdą możliwą okazję. To jednak TIDAL pozostaje liderem, jeśli chodzi o jakość muzyki, bo oprócz opcji Hi-Fi, która jest na Deezerze, a która ma zmierzać też do Spotify oraz Apple Music, to TIDAL ma asa w rękawie w postaci muzyki w jakości studyjnej MASTER.

Startuje nowy newonce. Zupełnie nowa aplikacja mobilna i serwis internetowy

TIDAL Connect – wygodne sterowanie muzyką na innych urządzeniach