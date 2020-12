Dlaczego ThinkVision P27h-20 to najlepszy wybór do domowego biura?

Ja sam, jak i wielu moich kolegów, dokonałem wielu modernizacji tego, na czym i przy czym codziennie pracuję. Teraz kiedy od kilku miesięcy nie pojawiłem się nawet w okolicy czegoś, co można nazwać „biurem” (nie licząc tego domowego ;) ), odcinam kupony dzięki usprawnieniom, które wprowadziłem na przełomie Q1 i Q2.

Jednym z kluczowych elementów, o którym absolutnie NIE WOLNO nam zapomnieć to monitor. W końcu wpatrujemy się w to okienko od kilku do nawet kilkunastu godzin dziennie i to właśnie monitor, w dużej mierze, odpowiada za nasz komfort w ciągu dnia czy nocy. Dlatego chciałbym przedstawić Wam bardzo ciekawą propozycję od Lenovo. Jest nią ThinkVision P27h-20.

Miałem okazję popracować na tym sprzęcie trochę czasu i postanowiłem opisać kilka z jego kluczowych cech, które sprawiają, że to naprawdę świetny wybór do każdego biura domowego.

Jednak w tym momencie muszę zwrócić uwagę na jeden aspekt. To monitor biurowy. Został zaprojektowany i przemyślany w taki sposób, aby wygodnie nam się na nim pracowało. Oczywiście, że możemy na nim też pograć i w większości sytuacji sprawuje się on naprawdę wyśmienicie dzięki świetnej matrycy. Jeśli jednak jesteś maniakiem gier, dla którego FPSy to wszystko, to wiadomo, że to nie będzie to sprzęt dla ciebie.

Specyfikacja Lenovo ThinkVision P27h-20

Przekątna ekranu 27” Matryca matowa powłoka, LED, IPS Rozdzielczość 2560 x 1440 (WQHD) Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz Jasność 350 cd/m^2 Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast dynamiczny 3000000:1 Kąt widzenia w pionie i poziomie 178 stopni Złącza HDMI, DisplayPort, wyjście DisplayPort, wyjście audio, RJ-45 (LAN), USB 3.1 Gen. 1, USB Typu-C (z DisplayPort) Obrotowy ekran (PIVOT) Tak Regulacja wysokości Tak Regulacja pochylenia Tak Regulacja katu obrotu Tak

Elegancki design

Jak to miewam w nawyku podczas pisania swoich recenzji, zacznę od czegoś, co od razu rzuca się w oczy…tym czymś jest wygląd. No i tu czapki z głów przed designerami z Lenovo. Wąziutkie ramki, bardzo prosty i przemyślany design. Mówiąc krótko, wygląda świetnie, a wszystko, co potrzebne jest na swoim miejscu.

Całość jest bardzo solidna i stabilna, a więc nie musicie się martwić, że dziecko uderzające w wasze biurko czy kot przechodzący się po nim przewróci wasze narzędzie pracy.

Możecie się zastanawiać, dlaczego ja w ogóle wspominam o wyglądzie monitora, który z definicji przeznaczony jest do pracy. Po części już udzieliłem odpowiedzi na to pytanie. To pierwsza rzecz, jaka rzuca nam się w oczy. Jednak w przypadku tego produktu jest coś jeszcze.

No bo zobacz. Jeśli Twoim celem jest stworzenie wygodnego środowiska pracy w domowym biurze to to, jak się dany element prezentuje, nie jest całkowicie bez znaczenia. Często monitor jest czymś widocznym i dla Ciebie i dla innych. Dobrze by było, aby nasz monitor nie odrzucał nas, czy naszych domowników, za każdym razem jak się na niego spojrzy.

ThinkVision P27h-20 dostosujesz do swoich potrzeb

Po drugie, daje ogromne możliwości dopasowania go do naszych potrzeb. Możemy regulować wysokość, kąt pochylenia, obrócić go, a dodatkowo wyposażony jest w system VESA, który pozwala na zawieszenie na ścianie. Nie ważne, jakie masz warunki, jestem pewien, że uda Ci się go odpowiednio ustawić tak, aby mieć najwyższy z możliwych komfortów pracy.

Z mojego punktu widzenia to właśnie ta elastyczność, zaraz obok matrycy, jest jedną z jego najmocniejszych stron. Dla mnie to bardzo ważne, aby monitor był ustawiony optymalnie. Jeśli tak nie jest, to bardzo szybko odczuwam bóle karku, więc jak sami widzicie, tu chodzi o coś więcej niż tylko moje dziwne nawyki.

Matryca to czysta przyjemność

Zastosowana matryca IPS to doskonały wybór ze względu na uniwersalność tej technologii. Gwarantuje świetne odwzorowanie kolorów oraz wysoką jakość obrazu. No i nie zapominajmy o szerokich kątach widzenia na poziomie 178 stopni zarówno w pionie, jak i poziomie. W końcu „biznes” i „praca biurowa” to często dużo więcej niż tylko odpisywania na maile czy uzupełnianie excela. Dynamika obrazu i kolory są często kluczowe!

Do tego dorzućmy matową powłokę, która rozwiąże nam problem denerwujących refleksów i odbijającego się obrazu w słoneczne dni i zbliżamy się do idealnego połączenia w przypadku monitora do pracy.

Wygodne złącza

Jeśli chodzi o to, co i jak możemy podłączyć, to wybór jest dość szeroki. Mamy tu do czynienia z rynkowym standardem, czyli gniazdami HDMI oraz DisplayPort. Jednak w przypadku ThinkVision P27h-20 możemy go również podłączyć za pośrednictwem kabla USB-C, co na pewno docenią właściciele MacBooków. Dodatkowym atutem wspomnianego USB-C jest możliwość zmniejszenia ilości niezbędnych kabli, bo mamy tu do czynienia z gniazdem do zadań specjalnych.