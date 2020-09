Jedi, Imperium i X-Wingi w zwiastunie 2. sezonu „The Mandalorian”!

Zwiastun 2. sezonu „The Mandalorian” pokazuje, że nowe odcinki będą kontynuować fabułę dokładnie tam, gdzie zakończył się 1. sezon. Główny bohater będzie podróżował przez galaktykę próbując znaleźć bezpieczne schronienie dla siebie i swojego kompana Baby Yody. W materiale wideo widzimy, że zawita do zupełnie nowych lokalizacji, a na jego drodze znajdą się resztki po oddziałach Imperium, piloci X-Wingów, a także rycerze Jedi.

Data premiery 2. sezonu „The Mandalorian”

Wiele mówiło się o tym, że ekipa producencka nie zdąży z nowymi odcinkami na jesienną premierę, ale jak wielokrotnie zapewniał Bob Iger (były CEO Disney’a), postprodukcja odbywa się zdalnie i termin zostanie dotrzymany. Niedawno ogłoszono też datę premiery 2. sezonu, która odbędzie się 30 października, a więc dzieli nas od niej tylko 1,5 miesiąca.

Zwiastun 2. sezonu „The Mandalorian”

Na pierwszym materiale wideo nie oglądamy zapowiedzi większości cameo, których mieliśmy się spodziewać, ale zwiastun pokazuje i tak sporo. Wiemy, że odwiedzimy planetę Tatooine, a tytułowa postać spotka kogoś, kto będzie reprezentował drugą stronę konfliktu z Wojny Mandaloriańskiej (okolice 50 sekundy). To w niej Jedi walczyli z Mandalorianami w przeszłości.

Kogo znanego zobaczymy w 2. sezonie?

Na liście bohaterów, których według plotek ma nam zaprezentować 2. sezon „The Mandalorian” znaleźli się Ahsoka, Rex, Sabine i Boba Fett. W pierwszą z nich ma wcielić się Rosario Dawson i będzie to pierwsza okazja, by ujrzeć aktorską wersję padawanki Anakina Skywalkera. Sabine ogląaliśmy w serialu „Rebelianci”, zaś Rex to jeden z ocalałych klonów, który zdołał pozbyć się chipu zmuszającego żołnierzy do posłusznego wykonania Rozkazu 66 (ukazano to w ostatnich odcinkach „Wojen Klonów”). Powrót Boba Fetty byłby nie lada gratką dla fanów, ale czy to już nie lekka przesada?