Teufel – tu kieruj swoje kroki, jeżeli chcesz rozpocząć przygodę z wysokiej jakości audio

Jeżeli zajrzymy „pod maskę” zauważymy, że te słuchawki mają dużo więcej do zaoferowania niż tylko ładny wygląd i dobre wykonanie. W słuchawkach znajduje się 40 mm liniowy przetwornik, sparowany z aluminiową cewką, a za wibrację odpowiada magnes neodymowy. Pozwala to uzyskać czyste, ale bardzo głębokie brzmienie. Obok tego muszę pochwalić czas pracy na jednym ładowaniu, który w tym modelu wynosi według producenta ponad 20 godzin i choć nie siedziałem ze stoperem w ręku, to jestem zdania, że taki wynik jest jak najbardziej realny. SUPREME ON ładowane są przez USB-C, co oznacza, że nie musimy specjalnie dla nich trzymać przestarzałego już dziś kabla micro USB.

To, co jednak robi największe wrażenie, to wygoda użytkowania i to, jak bardzo systemy tych słuchawek zostały przemyślane pod kątem ułatwiania użytkownikowi życia. Pierwszym, co rzuca się w oczy (uszy?) jest funkcja Auto-Play, która wykrywa, kiedy słuchawki są założone, a kiedy nie i pauzuje źródło dźwięku (muzykę, film) jeżeli wykryje, że SUPREME ON zostały zdjęte. Oczywiście, jeżeli je założymy – muzyka/film zostają wznowione. Najfajniejszą funkcją są jednak możliwości parowania urządzenia. Można to zrobić klasycznie przez Bluetooth, ale Teufel dał użytkownikowi szybszą i wygodniejsza metodę – NFC. Wystarczy zbliżyć smartfon by połączyć się z urządzeniem. Ba, headset wspiera także parowanie crossowe, co oznacza, że jedne słuchawki mogą być sparowane z dwoma smartfonami, a także dwie pary słuchawek – z jednym telefonem, za co odpowiada funkcja ShareMe w aplikacji. Czyni to wspólne słuchanie muzyki dużo wygodniejszym. Oczywiście, SUPREME ON wspierają aptX, dzięki czemu latencja przy filmach czy grach praktycznie nie występuje. To, czego nie spotka się jednak we wszystkich urządzeniach w tej klasie, to Qualcomm cVc, technologia odpowiedzialna za tłumienie hałasów i lepsze właściwości komunikacyjne. Dzięki temu słuchawki świetnie sprawdzą się jako narzędzie np. do wideokonferencji bądź do obsługi asystenta głosowego.

Na imprezę – głośnik Teufel BOOMSTER

Obecnie imprezy i domówki raczej nie wchodzą w grę. Ten stan nie będzie jednak trwał wiecznie. Życie w końcu wróci do normalności. Wtedy też powróci zapotrzebowanie na źródło audio, które będzie łączyło dużą moc i czysty dźwięk z mobilnością oraz niską ceną. I tu właśnie pojawia się BOOMSTER. Nawiązujący kształtem do legendarnych Boomboxów pokazuje, ile mogą zaoferować urządzenia jego rozmiarów. Po pierwsze, dzięki trójdrożnej charakterystyce działania, może on pochwalić się naprawdę czystym brzmieniem. Mamy tu 2 tweetery (20 mm), dwa moduły średniotonowe (65mm) i jeden 90 mm driver basowy. Dzięki takiemu zestawowi nawet w przypadku grania z maksymalną mocą wyjściową (40 W) nie pojawia się clipping, a brzmienie nie wchodzi w przestery. Głośnik basowy gra w dół i odbijając się od aluminiowej konstrukcji. Rozwiązanie to pozwoliło połączyć brzmienie urządzenia z jego mobilnością. Jeżeli ktoś nie jest fanem takiego rozwiązania, Teufel udostępnia dla niego 4 poziomy regulacji subwoofera. Dla kogoś takiego jak ja, który lubi przebasowane mixy to bardzo fajna funkcja.