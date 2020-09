Czy słuchawki mogą sprawiać ból? Te sprawiały i wcale nie chodzi o jakość dźwięku

Dużo czasu w słuchawkach spędzam z podcastami — i tutaj również bez zarzutów, jest czysto i wyraźnie. Choć wiadomo — sporo zależy od jakości samego nagrania, a z tymi bywa różnie. W przypadku oglądania wideo — także trudno znaleźć mi powody do narzekań. Synchronizacja nie jest idealna, ale jest na tyle sprawna, że można komfortowo oglądać filmy, seriale czy losowe materiały z YouTube.

Jeżeli rozważacie zakup Airy True Wireless od Teufel z myślą o rozmowach telefonicznych, tutaj tak kolorowo już nie jest. Z odsłuchem rozmów telefonicznych problemów nie ma żadnych, ale po kilku przeprowadzonych rozmowach — zarówno tych grupowych, jak i prywatnych, trudno mi powiedzieć to samo o kwestii wbudowanych mikrofonów. O ile w domu działały średnio — ale poprawnie i moi rozmówcy specjalnie nie narzekali, o tyle podczas spaceru nawet najmniejszy wiatr i dodatkowe dźwięki dookoła właściwie uniemożliwiały komfortowe prowadzenie dialogu. Co rusz słyszałem prośbę o to, by powtórzyć co mówiłem — coś, co nie zdarza we FreeBudsach.