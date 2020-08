Testują porady, obalają mity, walczą z fejkami. Podcast Bullshit Radar mówi internetowym ekspertom „sprawdzam”

Dlatego wciąż przybywa tych, którzy pragną dzielić się z innymi swoją wiedzą, spostrzeżeniami, sugestiami i poradami. Niestety, nie wszystkie są godne naszej uwagi i naszego zaufania, dlatego bardziej niż zalecane jest starać się potwierdzać i weryfikować serwowane nam informacje.

Sprawdzają na sobie i potwierdzają lub obalają fakty i mity

W przypadku podcastu, o którym za chwilę dowiecie się więcej, obydwaj prowadzący wystawili na testy swoje umysły i żołądki. A wszystko po to, by móc naocznie obserwować skutki działania rekomendowanych i modnych praktyk, a później opowiedzieć o nich w audycji. Czy można więc powiedzieć, że podcast ma na celu wytropić bzdury i absurdy? Owszem, ale nie tylko, bo przecież może się też udać udowodnić skuteczność jednej lub kilku metod.

W otaczającym nas świecie pełno “kołczy”, nauczycieli sukcesu, bogaczy z tą jedną doskonałą techniką, i tak dalej… Ale czy to wszystko ma sens? No właśnie, dlatego pomysł stojący za Bullshit Radarem jest właśnie taki, żeby zobaczyć czy ten sens tam jest. I czasami owszem, jest, i warto coś zrobić, ale czasami to wszystko jeden wielki bullshit – mówią o projekcie jego twórcy.

Podcast “Bullshit Radar” od Pawła Orzecha i Wojtka Wiemana w Empik Go

Właśnie taki punkt wyjścia stanowi grunt pod nowy podcast “Bullshit Radar”, który trafia dzisiaj, 4 sierpnia do aplikacji Empik Go. Dostępna od dłuższego czasu nowa platforma Empiku, którą można pobrać na smartfony i tablety z Androidem oraz iOS-em, to centrum cyfrowej oferty Empiku, gdzie poza podcastami dostępne są także audiobooki i ebooki. W jednym miejscu znajdziemy więc zróżnicowane treści multimedialne, gdzie materiałów cały czas przybywa. Najświeższą nowością jest wspomniany podcast “Bullshit Radar” autorstwa Pawła Orzecha i Wojtka Wiemana, których znamy z podcastu “Yes Was | Podcast”. Panowie mają już na koncie ponad 300 odcinków poświęconych nowym technologiom, dlatego wyczekując na ich najnowszy projekt dla Empik Go można oczekiwać zgranego duetu prowadzących, którzy wiedzą, jaki przyświeca im cel. Można też być pewnym, że jeśli biorą na warsztat jakiś konkretny temat, to nie skończą, dopóki się z nim dobrze nie rozprawią. A takie podejście z pewnością okaże się bardzo przydatne, gdy przyjrzymy się tematyce ich nowego podcastu.

Wiedza o tym, co tak naprawdę jest dla nas dobre jest nieraz mocno rozmyta. Wystarczy spojrzeć na takich twórców jak Tim Ferris, któremu odpowiedzi na to jak żyć i jak osiągnąć sukces przybywa z każdym gościem podcastu. O ilu rzeczach chciałbyś się dowiedzieć od kogoś, z kim trochę łatwiej jest ci się utożsamić? I co, jeśli niektóre z tych rzeczy pachną kompletną ściemą? Można przetestować na sobie ale czasem zwyczajnie na to nie mamy ochoty. Pomyśleliśmy – to byłoby zabawne, zrobić reality show w formie podcastu, gdzie trzeba przez te wszystkie szalone lifehacki przebrnąć… A w Polsce jeszcze nikt czegoś takiego nie zrobił! Wiedzieliśmy, że jeśli nawet rezultat nie będzie dawał odpowiedzi, to i tak będziemy mieli z niego ubaw. – opowiadają producenci podcastu, Earborne Media

Diety, zimne prysznice, wstawanie o świcie – co działa, a co nie działa?

A tych zadań w przypadku “Bullshit Radar” nie będzie im brakować, bo debunkingowy format podcastu stawia przed nimi wiele wyzwań. Orzech i Wieman postanowili sprawdzić mity i hity ze sfery dietetycznej i programów afirmacyjnych, potwierdzając lub obalając działanie polecanych i rekomendowanych przez innych inicjatyw. Czy istnieje coś takiego jak dieta-cud? Albo jak użyteczne i skuteczne są detoksy oczyszczające organizmy z toksyn? Czy program treningowy dla herosów faktycznie odmieni spektakularnie nasze życie? Dwaj prowadzący nie tylko omówią te metody, ale przede wszystkim sami zweryfikują ich efektywność podejmując nowe wyzwania, by móc relacjonować ich przebieg w podcaście. Jeśli sądziliście, że zrobią to bez humorystycznego podejścia, to czym prędzej wyprowadzam Was z błędu, bo jak pisałem podcast “Bullshit Radar” powstaje w konwencji humorystycznej, więc możemy liczyć na dobrą zabawę podczas odsłuchu.

Po przesłuchaniu kolejnych odcinków chcemy, żeby słuchacze – jak to się modnie mówi – wyszli, chociaż odrobinę, ze strefy komfortu. Ale nie tak jak to polecają kołcze i inni nawiedzeni jutuberzy – chcemy, żeby słuchacze znaleźli coś dla siebie, co może poprawić jakość ich życia. I nie do takiego stopnia, że nagle odnajdą samego siebie i wyjadą do Tybetu – tylko tak, że może znajdą więcej czasu dla siebie albo będą spokojniejsi – tłumaczą Orzech i Wieman

Weryfikacja słów celebrytów – Mick Jagger może się mylić?

O jakich konkretnie metodach mowa? Jeśli śledziliście relacje takich osób jak Mick Jagger czy Maryla Rodowicz, to mogła obić Wam się o uszy dieta ketogeniczna. Miłośnicy kawy z pewnością będą wyczekiwać odcinka poświęconego tak zwanej kuloodpornej kawie, która dodatkowo zawiera masło i olej kokosowy. Czy rzeczywiście dostarcza ona tak wiele energii i przebija standardową wersję tego napoju? Jeśli szukaliście nowych sposobów na zadbanie o siebie, to na pewno natrafiliście na coś takiego jak olejek konopny CBD – Paweł z Wojtkiem sprawdzą, czy i co udaje się za jego pomocą wyleczyć. Na liście mitów do obalenia znalazła się także tak prozaiczna rzecz, jak… poranne wstawanie. Ale takie naprawdę poranne, czyli o świcie – czy zrywanie się o tak wczesnej porze przynosi magiczne skutki w kontekście produktywności? A może zimne kąpiele sprawią, że poczują się lepiej i… będą żyć dłużej? Już teraz lista tematów do poruszenia jest dość obszerna, a nie wspomniałem jeszcze o kluczowej tematyce, czyli umyśle. Jak pomocne i na ile skuteczne są medytacja, earthing czy wizualizacja? O tych czynnościach mówi się coraz więcej i coraz częściej, ale sporadycznie natrafia się na cokolwiek więcej niż treść promującą takie zachowania pozbawioną faktycznych porad i refleksji na temat użyteczności. W ramach podcastu “Bullshit Radar” i takie metody zostaną poddane weryfikacji.

Wszystkie osiem eksperymentów działało na nas w różne, ciekawe sposoby, ale chyba najciekawszym było jak zmiana diety na ketogeniczną szybko i intensywnie wpływa na nasze organizmy. Z wielkim zaciekawieniem patrzyliśmy także na eksperyment ze stosowaniem oleju CBD, ale… ale po więcej warto wpaść i posłuchać naszych relacji. Po tej pierwszej serii wiemy jedno – nie wszystko jest takie, jakie się wydaje. Ale niektóre rzeczy są DOKŁADNIE takie, jakie wydają się być – mówią Paweł i Wojtek.

Osiem odcinków, osiem spraw, dwóch prowadzących, jeden podcast

W sumie na podcast “Bullshit Radar” składać się będzie 8 odcinków i każdy z nich będzie poświęcony odrębnemu tematowi. Już dziś, w pierwszym odcinku, usłyszycie jak Paweł z Wojtkiem biorą na ruszt hit ostatnich lat, czyli dietę ketogeniczną w wymownie zatytułowanym odcinku “Dieta keto”. Następne odcinki będą ukazywały się co tydzień, we wtorki, przez kolejne 7 tygodni. Usłyszymy w nich o medytacji, zimnych prysznicach, wizualizacji, wstawaniu o 4 rano, kuloodpornej kawie (“bulletproof coffee”), (olejku konopnym) CBD oraz earthingu.

Materiał powstał we współpracy z EmpikGo