Xiaomi Mi Smart Band 6 – warto zmienić Mi Band 5?

Mi Smart Band 6 z pewnością będzie cieszyć się sporym zainteresowaniem i jest ku temu wiele powodów. Po 3 tygodniach użytkowania przyzwyczaiłem się do tego, że muszę opaskę częściej podpinać do ładowarki i to jest swego rodzaju wada, ale 5 dni to nadal akceptowalny wynik. Tym bardziej, że samo ładowanie nie trwa przesadnie długo, od 15% przy których pojawia się alarm o niskim stanie baterii do pełnego naładowania mija nieco ponad godzina. Jednocześnie te 15% baterii daje nam z powodzeniem jeszcze praktycznie cały dzień pracy, gdyby zaistniała taka potrzeba.

Jednocześnie człowiek bardzo szybko przyzwyczaja się do lepszego ekranu w wersji 6. Dopóki go nie spróbujecie to nie odniesiecie wrażenia, że coś tracicie względem modelu 5. W zasadzie wydaje mi się, że ekran to najistotniejsza zmiana w tym modelu, pomiar SpO2 to tylko mały dodatek, choć całkiem sprawnie działający. Daje zbliżone pomiary do napalcowego pulsoksymetru firmy Yonex. Większy wyświetlacz to nie tylko więcej informacji na głównym ekranie, ale przede wszystkich bardziej czytelne powiadomienia. To daje spory komfort i sprawia, że coraz rzadziej sięgam po smartfona. Niweluje też problem braku diody powiadomień w samym smartfonie, który nieco mi doskwierał od czasu przesiadki z OnePlus 3 na OnePlus 7T.

Jeśli natomiast chodzi o funkcje fitnessowe, to wbrew pozorom nie widzę tutaj dużej różnicy względem poprzednika. W teorii owszem, Mi Smart Band 6 może mierzyć więcej różnych aktywności, ale wydaje mi się, że Xiaomi powinno się bardziej skupić na dokładności niż na ilości. Pod tym względem różnic praktycznie nie ma, a wygląda mi na to, że obie opaski nieco zawyżają liczbę spalonych kalorii. Reasumując przesiadka z Mi Band 5 na model oznaczony cyferką 6 nie ma wielkiego sensu, chyba, że faktycznie zależy wam na większym wyświetlaczu. Gdyby jeszcze tak dodano ten moduł GPS, to byłbym do tej przesiadki znacznie bardziej przekonany.

Xiaomi Mi Smart Band 6 – podsumowanie

Podsumowując Xiaomi Mi Smart Band 6 to tylko ewolucja, a nie rewolucja. Posiadaczy Mi Band 5 raczej nie przekona do zmiany, ale osoby korzystające ze starszych wersji opasek Xioami mogą znaleźć kilka powodów do przesiadki. Dla nich może być jednak szokiem czas pracy na baterii, w starszych wersjach Xiaomi obiecywało nawet 30 dni, teraz obiecuje 14, ale w praktyce jest to bliżej 5-7 dni w zależności od waszej aktywności. Dochodzi też kwestia ceny, blisko 200 PLN to już sporo, 140 PLN które zapłaciłem praktycznie w dniu rozpoczęcia sprzedaży w Chinach brzmi znacznie lepiej. Wybór jak zwykle należy do was.

Xiaomi Mi Smart Band 6

Orientacyjna cena: ~200 PLN

+ Takie same rozmiary jak Mi Band 5

+ Duży wyświetlacz AMOLED

+ Atrakcyjna cena

+ Pomiar SpO2

+ Śledzenie wielu różnych aktywności

+ Wymienne paski kompatybilne z Mi Band 5

– Krótki czas pracy na baterii

– Brak GPS

– Ograniczone możliwości powiadomień